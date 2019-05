Meteo | FOCUS sul maltempo del weekend | temporali | forti venti | pioggia e rischio

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Allerta– Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questoe formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana.si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento movimento. Precipitazioni intense e alluvioni lampo saranno le preoccupazioni maggiori, ma localmente saranno possibili anchetempeste che potrebbero portaredistruttivi. “Le aree con più probabilità di alluvioni lampo saranno la costa orientale dell’Italia e i versanti occidentali delle Alpi Dinariche”, spiega Tyler Roys,rologo di AccuWeather, che dedica un approfondimento alche nei prossimi giorni interesserà Italia e ...

