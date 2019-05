Meteo | FOCUS sul maltempo al Nord Italia | rischio di forti venti | piogge torrenziali

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Allerta– Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russiaoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso ilAtlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il(area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la minaccia ditempeste, in grado di produrredi forte intensità,, tornado e grandine di grandi dimensioni. Un fronte freddo molto attivo si spingerà sulle Alpi e sul Mediterraneo settentrionale, accompagnato da un indice CAPE moderato e deep layer shear molto. Idei bassi livelli dovrebbero rafforzare l’elicità in Val Padana consuperficiali da sud-est, divenendo favorevoli per supercelle con grandine di ...

TgrVeneto : Alle 7 su Rai3 c'è #BuongiornoItalia alle 7.30 Buongiorno Regione: news, aggiornamenti sul traffico con la stradale… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo fine settimana: focus sulla giornata di SABATO - - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo fine settimana, focus sulla giornata di DOMENICA - -