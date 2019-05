Meteo | città paralizzate dal maltempo in Russia | tempeste di grandine | piogge

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Sono stati giorni di fortein, caratterizzati datorrenziali e fortidiche hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodottodelle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e, molte strade sono state allagate, causando enormi ingorghi nella, praticamente paralizzata dal. La polizia ha aiutato gli automobilisti bloccati nei veicoli, con gli agenti che trasportavano le persone nell’acqua che raggiungeva l’altezza delle ginocchia. In Daghestan, nell’estremo sud dello stato al confine con la Georgia, si sono sviluppate potenti alluvioni lampo che hanno inondato le strade di acqua e fango, trascinando con le loro correnti tutto ciò ...

