Meteo | altro che primavera | torna l’autunno Pioggia | grandine e neve e temperature giù

Meteo - un altro weekend a rischio. Domenica la giornata peggiore a Roma e Firenze : Roma . Vento freddo, temporali, grandine e neve. Un altro weekend difficile per questo maggio autunnale. Fra sabato 11 e Domenica 12 un vero e proprio vortice invernale. Si comincia domani mattina con ...

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Meteo - violente grandinate e forse un altro tornado in Romania [FOTO e VIDEO] : Secondo un’allerta dell’Amministrazione Meteorologica Nazionale (ANM) della Romania, il maltempo sarà molto forte in questi giorni sul Paese, con i Meteorologi che prevedono piogge torrenziali, temporali e grandine distruttiva per l’intera nazione. In alcune zone, la pioggia potrà raggiungere i 60l/m². L’allerta è valida fino alla mattina di domani, mercoledì 8 maggio. In questo periodo le temperature caleranno in tutto il Paese e sulle montagne ...

Meteo - altro che primavera. Maggio invernale : ancora piogge e freddo : Maggio. Pensi alla primavera piena e invece è tornato l’inverno. ancora piogge e freddo e, addirittura, potrebbe arrivare anche la neve nella giornata di domani, domenica 5 Maggio. Lo prevede, come riporta Il Messaggero, il bollettino Meteo pubblicato sul sito del Centro funzionale della protezione civile della Regione. Domenica è infatti atteso un peggioramento delle condizioni del tempo in Umbria con temperature massime in calo. Nella ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : il 25 Aprile nuvole e pioggia al Nord - bel tempo e caldo altrove fino al weekend : Dopo un weekend di Pasqua caratterizzato da forti venti di scirocco in tutta Italia, in questi giorni la Penisola sembra essere divisa in due, con il Nord colpito da piogge torrenziali e il Sud che vive un aumento delle temperature, con valori tipicamente estivi che nel corso della settimana si estenderanno a quasi tutto il Paese. Per la Festa della Liberazione del 25 Aprile, il Nord sarà ancora colpito da nuvole e piogge, mentre il resto del ...

Previsioni Meteo - da un eccesso all’altro : Aprile shock verso Pasqua e Pasquetta - tornano GELO e NEVE. La Primavera fa dietrofront verso l’Inverno : Previsioni Meteo – La Primavera fa dietrofront e arriva l’ennesimo “colpo di coda” dell’Inverno: la settimana che precede le feste di Pasqua e Pasquetta riporterà GELO e neve su gran parte d’Europa, coinvolgendo – seppur in modo un po’ più marginale – anche l’Italia. Così passeremo rapidamente da un eccesso all’altro: dopo il lungo periodo di caldo e siccità che ha contraddistinto ...

Meteo - altro che primavera : ancora temporali ed è soltanto l'inizio : La Protezione Civile ha diramato un'allerta su Puglia, Basilicata e Calabria, ma a partire da lunedì la perturbazione si...

Meteo : pioggia - neve e temperature giù. Altro che primavera : torna l’inverno : Come previsto dagli esperti, l’ultimo finesettimana di marzo è all’insegna della primavera, delle giornate soleggiate e delle temperature gradevoli. Ma da lunedì torna l’inverno. Dalle ultime previsioni, infatti, aprile sembra proprio voler iniziare con una svolta fredda in cui torneranno protagonisti i temporali, la grandine e la neve, avverte il sito IlMeteo.it, che faranno riabbassare le temperature portando via l’anticipo della ...

Meteo : vortice depressionario sul nord Africa. Ancora maltempo sulle isole maggiori - bello altrove! : Il vortice di bassa pressione sviluppatosi ben 2 giorni fa sul nord Africa continua a stazionare in loco, tra Tunisia e Canale di Sicilia, dove causa maltempo a tratti molto incisivo. I fenomeni più...

Meteo - altro che primavera : piccola tregua nel weekend - poi torna l’inverno con freddo e neve : Dopo la tregua del prossimo weekend, quando ci sarà sole ovunque in Italia, torna l'inverno: una prepotente invasione di aria fredda direttamente dal Polo Nord porterà gelo e neve fino quote molto basse su tutta la Penisola, con pericoli di temporali soprattutto al Centro Sud, che posticiperanno l'inizio della primavera.Continua a leggere