Mercato Napoli | incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti | ma il Psg incombe

Napoli - Ancelotti : “Abbiamo un progetto serio - stiamo crescendo. Mercato? Un top player serve sempre” : Napoli, Ancelotti: “Abbiamo un progetto serio, stiamo crescendo. Mercato? Un top player serve sempre” Intervista Ancelotti Napoli| Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai taccuini de Il Roma per tirare le somme sulla sua prima stagione azzurra. Questi i vari passaggi sottolineati dalla redazione di Forzazzurri.net. Queste le dichiarazioni di Carlo Ancelotti “Tutti vogliono un San Paolo pieno, in certe partite ...

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : per lo scudetto serve un Mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...

Mercato Napoli - Lazzari il primo obiettivo per la fascia destra : le ultime : Mercato Napoli, Lazzari il primo obiettivo per la fascia destra: le ultime Mercato Napoli Lazzari| Il Napoli riflette e pensa a quegli innesti che potrebbero migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri quasi sicuramente interverranno in tutti e 3 i reparti, in difesa in particolare modo sulle fasce esterne. Elseid Hysaj infatti si prepara a salutare il San Paolo dopo 4 anni e al suo posto sono molti i profili ...

CalcioMercato Napoli - indizio social della moglie : Lozano in azzurro? [FOTO] : Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano: Calciomercato Napoli, indizio social della moglie di Lozano. Dopo la visita in Città, la consorte del messicano segue anche il club azzurro su Instagram. Certo non un dettaglio di rilevanza assoluta, ma se due indizi fanno una prova… La trattativa, stando a quanto si apprende, si sarebbe arenata dopo che il Psv avrebbe alzato il prezzo, passando dalla richiesta di 40 ...

CalcioMercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Gazzetta : Il Napoli gioca d’anticipo sul Mercato. Ancelotti telefona ad Hernandez : Quelli col quinto fatturato di Serie A, ma che alla fine arrivano sempre (o quasi) secondi Così definisce il Napoli Maurizio Nicita nel suo pezzo sulla Gazzetta, spiegando che gli azzurri sono gli unici della serie A a potersi già affacciare sul mercato con due sicurezza. La qualificazione in Champions per il prossimo anno e Ancelotti in panchina. Anche se lo ha negato, è proprio l’allenatore la carta in più che il Napoli può giocarsi ...

CALCIOMercato Napoli - Alvino : 'Papà e moglie di Lozano in città nei giorni scorsi' : Quello di Lozano del Psv continua ad essere un nome molto caldo per il CALCIOMERCATO del NAPOLI . L'attaccante messicano viene ormai accostato con insistenza al club partenopeo da mesi. Nelle ultime ...

CalcioMercato Napoli - doppio innesto a centrocampo : affare con la Fiorentina : Calciomercato Napoli – Ultime partite in stagione per il Napoli, l’obiettivo della squadra di Carlo Ancelotti è di chiudere la stagione nel miglior modo possibile ma si sta già programmando la prossima stagione. Il presidente De Laurentiis è al lavoro sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più importante per provare a ridurre il gap con la Juventus, nelle ultime ore novità importanti per quanto ...

Mercato Napoli – Il punto su Simone Verdi : Il Mattino scrive in merito alla stagione dell’attaccante azzurro Simone Verdi. L’ex Bologna potrebbe non rientrare nei piani di Carlo Ancelotti nel prossimo Mercato del Napoli. Mercato Napoli – Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano campano, la stagione di Simone Verdi non è stata esaltante. Verdi ha avuto problemi sia tattici che fisici che gli hanno impedito di esprimersi al meglio. ...

CorSport : il Mercato del Napoli si gioca su più fronti : La nuova strategia del Napoli parte tutta dal “listone”, scrive oggi il Corriere dello Sport; chiusa nei cassetti di Ancelotti, la lista dei giocatori che il Napoli sta osservando per il prossimo mercato per dare una marcia in più alla squadra. Restano i punti fermi Trippier e Harnandez, ma la lista è davvero lunga, tenuto anche conto dell’esperienza mondiale dell’allenatore. Ma non bisogna farsi illusioni, il passo non ...

Radio Kiss Kiss - De Maggio fa il punto sul Mercato del Napoli : trattative e cessioni : Walter De Maggio sul mercato del Napoli Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio è intervenuto nel corso di Radio Goal per parlare del calciomercato azzurro sui possibili acquisti e sulle probabili cessioni. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj è seguito dall’Inter, ma se Sarri dovesse andare alla Roma, l’albanese potrebbe andare anche alla Roma. Trippier piace sia a Napoli che alla Juventus. De Paul pure piace non poco al ...

Mercato Napoli - De Paul ha detto sì : i dettagli dell’affare : Mercato Napoli, De Paul ha detto sì: i dettagli dell’affare Mercato Napoli De Paul| La notizia è di poco fa, Rodrigo De Paul potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha già confermato la sua disponibilità al trasferimento, pronto dunque al grande salto dopo 3 anni all’Udinese. Con 15 milioni il Napoli potrebbe convincere i friulani a ...

Mercato Napoli - De Laurentiis : “Decide tutto Giuntoli. Insigne? Se vuole rinnoviamo a vita” : Mercato Napoli, De Laurentiis: “Decide tutto Giuntoli. Insigne? Se vuole rinnoviamo a vita” Mercato Napoli De Laurentiis| Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport. Vi proponiamo alcuni stralci della intervista in questione: Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis “Siamo dietro alla Juventus? Ci siamo permessi di battere società che ...

Napoli - ecco il tesoretto per il Mercato : 80 milioni subito disponibili : Secondo la Gazzetta dello Sport : 'C'è un tesoretto che il Napoli ha sparso un po' in giro per l'Italia. Un fondo sostanzioso, che si aggira intorno agli 80 milioni di euro, ed è costituito dal valore di alcuni giocatori che ...