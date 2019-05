Medicina | Leonardi | “Potenziali vantaggi dalla teleneuroriabilitazione”

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) “L’idea è giusta, ipotenziali sono molti. E a breve la ricerca potrà dare indirizzi più certi sulo per i cittadini della teleneuroriabilitazione, e quindi sull’eventuale erogazione delle terapie da parte del Servizio sanitario nazionale”. Ad affermarlo è Giovanni, direttore generale del ministero della Salute nel Settore della ricerca e innovazione in sanità, partecipando alla prima Conferenza internazionale sulla teleneuroriabilitazione in corso a Crotone. Una iniziativa che per la prima volta nella storia ha messo a confronto i massimi esperti mondiali del settore, nell’ottica della condivisione delle esperienze, degli obiettivi raggiunti, delle criticità riscontrate. Un approccio che il direttore generale ha giudicato estremamente positivo e costruttivo.ha visitato le due sedi dell’Istituto S. Anna, ...