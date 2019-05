Marelli | ecco il nuovo logo dopo l’unione con i giapponesi di Calsonic Kansei

ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) In un grande gruppo e con un emblemadi zecca: è questo il futuro di Magnetiche, insieme ai (proprietari)di, si chiamerà solamente “”. Il, una “M” stilizzata, deriva da una fusione del colore istituzionale del colosso nipponico, l’azzurro, e quello di Magneti, il blu. Ne risulta un colosso da circa 170 fra stabilimenti e centri di Ricerca e Sviluppo sparsi in Europa, Nord America, Sud America e Asia-Pacifico, per una forza lavoro che ammonta a 62 mila dipendenti. “Con l’unione sotto un unico marchio, la società – spiega una nota ufficiale – potrà sfruttare ancor più efficacemente le sue qualità uniche, per aumentare la propria competitività attraverso la costante attenzione all’innovazione, su cui si fonda la reputazione di Magneti, e al concetto di Monozukuri, vale a dire l’eccellenza in ...

