Maltempo | temporali shock al Nord | apocalisse di grandine su Novara e Malpensa | chiuso

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, ilè arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisial/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: asono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante spessore di, e la temperatura è crollata da +20°C a +10°C in meno di un’ora. Vera e propria “” diall’Aeroporto di, completamente imbiancato. Lo scalo è statocon tutti i voli in partenza bloccati, e in arrivo dirottati. A Milano città il cielo s’è oscurato ed è arrivata la prima pioggia, con forti raffiche di vento/occidentale fino a 60km/h. Forti, in Piemonte, ...

DPCgov : ??? Avviso meteo del #11maggio per l'arrivo di temporali e venti forti su gran parte del Paese. ?? #AllertaARANCIONE,… - zazoomblog : Maltempo: a Milano allerta per temporali e vento - #Maltempo: #Milano #allerta #temporali - GiordanoFilippo : RT @DPCgov: ??? Avviso meteo del #11maggio per l'arrivo di temporali e venti forti su gran parte del Paese. ?? #AllertaARANCIONE, domani #12m… -