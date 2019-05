Maltempo | grandinata su Malpensa | ghiacciata la pista dell’aeroporto

Maltempo Salento : violenta grandinata in zona Negroamaro : Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio in alcuni comuni del Nord Salento. Sono stati colpiti soprattutto Salice salentino, Guagnano, Campi, Novoli e Veglie. Il fenomeno atmosferico è durato una decina di minuti coprendo di bianco strade e campagne. Si temono danni per i vigneti del Negroamaro che si estendono nella zona. L'articolo Maltempo Salento: violenta grandinata in zona Negroamaro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo nelle Marche : impressionante grandinata alle porte di Ancona : Il vortice freddo in azione ha raggiunto nelle ultime ore anche le regioni del centro Italia apportando un forte peggioramento soprattutto sui settori adriatici. Freddo, vento e temporali stanno...

Meteo - il lungo weekend di Maltempo invernale è già iniziato : violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Meteo - ancora Maltempo in Romania : violenta grandinata nel distretto di Costanza [FOTO e VIDEO] : Non è ancora finita l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha sferzato la Romania con piogge torrenziali, grandine e un enorme tornado. I conducenti che oggi circolavano sull’Autostrada Soarelui, che collega la capitale Bucarest con la città di Costanza, si sono imbattuti in condizioni Meteorologiche alquanto estreme per il mese di maggio. Una forte tempesta di grandine si è verificata in diverse aree del distretto di Costanza, che erano ...

Maltempo - grandinata estrema in Sudafrica : “sassi di ghiaccio” dal cielo [VIDEO] : Dopo le forti piogge che negli ultimi giorni avevano provocato frane e inondazioni nella città di Durban e nella provincia di KwaZulu Natal, costate la vita ad almeno 51 persone, una violenta tempesta di grandine si è abbattuta sulla città di Hluhluwe, sempre nella stessa provincia di KwaZulu Natal, nella parte meridionale del Sudafrica, ma qualche centinaio di chilometri più a nord di Durban. Come potete vedere nel video in fondo all’articolo a ...

Maltempo nel Genovese : grandinata record nella Valpolcevera : Maltempo nel Genovese, dove una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia debole. Verso le 20 il fenomeno si è spostato sul centro del capoluogo al momento senza danni ma con un attento monitoraggio da parte delle forza ...

Maltempo : intensa grandinata su Bergamo e provincia - immagini : Giornata molto instabile per il nord Italia, alle prese con un fronte fresco e instabile proveniente dalla Francia che sta causando non solo un calo termico ma anche l'arrivo di temporali piuttosto...

Maltempo : nubifragi e grandinata record a Lecco e Bergamo : Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio tra Lecco e Bergamo causando danni e provocando disagi. Strade, campi e tetti delle case ricoperte di bianco in molti paesi a sud della provincia di Lecco e nord bergamasca. Non solo. Violenti acquazzoni e nubifragi hanno sferzato molti comuni. A Barzago e a Monticello Brianza ad esempio le precipitazioni hanno superato l’intensità dei 100 millimetri d’acqua. Una forte ...

Maltempo - violentissima grandinata in Libia : auto distrutte a Tripoli [FOTO] : Una violentissima grandinata ha colpito Tripoli poche ore fa: la Capitale della Libia è stata investita da forti temporali con chicchi di grandine grossi come noci. Gravi i danni in molti quartieri della metropoli nord Africana dove vivono un milione e mezzo di persone. Migliaia di auto hanno rimediato i parabrezza completamente distrutti. Eloquenti le foto nella gallery a corredo dell’articolo. L'articolo Maltempo, violentissima ...

Maltempo : violentissima grandinata nel Tarantino : A distanza di 24 ore dal fenomeno estremo che ha colpito la provincia di Lecce, una violentissima grandinata si e’ abbattuta sulla provincia di Taranto nella domenica delle Palme, comunica Coldiretti Puglia. “La grandinata di inusitata violenza, con epicentro tra Crispiano, Grottaglie e Martina Franca, ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Si sono formate in campagna delle vere e proprie lastre di ...

Maltempo : potente grandinata in Abruzzo - imbiancata Rapino (Chieti) - FOTO : L'instabilità convettiva inizia a diventare sempre più presente sul territorio italiano col passare dei giorni, segno del graduale avvicinamento della "stagione calda", che favorisce proprio la...

Ultim'ora : Maltempo in Puglia - violenta grandinata nel tarantino : Una cella temporalesca si è sviluppata nel primo pomeriggio sul tarantino, in Puglia, regione interessata anche oggi (come ieri) da marcate condizioni di instabilità atmosferica. La parte più...