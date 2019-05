Maltempo | a Verona scatta il piano di interventi anti allagamenti

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Mai più. E’ questo l’obiettivo a cui hanno lavorato il Comune e Acque Veronesi, con unstraordinario per le zone del Teatro Romano e di Veronetta che partira’ nelle prossime settimane. Un intervento impegnativo sia dal punto di vista economico che dell’impatto sulla viabilita’ della zona, ma che i residenti attendono da molti anni e che non era piu’ rimandabile. Circa due milioni l’importo complessivo dei lavori, di cui circa 900mila finanziati dall’Amministrazione comunale e il restante 1 milione e 50mila euro a carico di Acque Veronesi. La data di avvio e’ fissata per il 22 maggio, con tre squadre impegnare sui ceri. I lavori dureranno circa un anno. L'articolo: aildiMeteo Web.

emergenzavvf : #Maltempo #Veneto #5maggio 17:00, dalla tarda serata di ieri sono stati oltre 200 gli interventi dei… - TgrVeneto : #5maggio #Maltempo Ecco invece la situazione a #Boscochiesanuova #Verona: anche qui neve e vento come testimoniano… - HotelVillaMoron : E' una foto di grande impatto, rende perfettamente l'idea del maltempo che ha colpito Verona nei giorni scorsi. Com… -