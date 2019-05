Maltempo a Milano | temporale e vento forte Disagi per la grandine a Malpensa FOTO

Maltempo - paura a Milano per una violenta grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...

Maltempo : grandine 'blocca' Malpensa - temporale su Milano : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La grandine 'blocca' Malpensa: il Maltempo che nel pomeriggio si è abbattuto sull'aeroporto varesino, dove le piste sono state coperte da uno strato di due centimetri di ghiaccio, sta creando diversi disagi ai passeggeri. Ma è l'intera Lombardia, in queste ore, che sta

Maltempo : a Milano allerta per temporali e vento : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri all’ora su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune ha inoltre attivato il Coc, il centro operativo comunale in v

Maltempo Milano : allerta arancione per temporali e vento forte dalla protezione civile : La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per temporali e vento forte con raffiche di vento fino a 50-70 chilometri orari su Milano a partire da questa notte e per la giornata di domani. Il Comune, ha già attivato il COC, il centro operativo comunale deputato al monitoraggio del livello idrometrico dei fiumi Seveso e Lambro e il radar a cura della protezione civile, si invitano le ditte che hanno cantieri aperti a prestare ...

Meteo Milano - Maltempo in arrivo : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 12 di oggi, sabato 11 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della ...

Maltempo Milano : allagamenti per le forti piogge [GALLERY] : forti piogge si sono registrate oggi, 5 Maggio 2019, anche a Milano: nelle immagini gli allagamenti in Viale Emilio Zola. L'articolo Maltempo Milano: allagamenti per le forti piogge [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo al Nord : forte temporale con grandine su Milano : Maltempo diffuso e localmente intenso in queste ore sul Nord Italia. Un forte temporale ha colpito Milano e l'area a Nord del capoluogo lombardo. Tuoni frequenti, forti rovesci di pioggia e a...

Meteo - il lungo weekend di Maltempo invernale è già iniziato : violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Meteo Milano - Maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Maltempo : a Milano scatta il monitoraggio del Seveso e del Lambro per il rischio esondazioni : Vento e piogge in arrivo su Milano . Un avviso di criticità ordinaria, codice giallo, per rischio idraulico e vento forte è stato emesso a decorrere da stasera, a partire da mezzanotte. Il Comune ...

Maltempo - comune di Milano : stato di preallarme e monitoraggio attivo di Seveso e Lambro : E’ stato emanato un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico a decorrere dalle ore 21 di oggi, sabato 13 aprile, fino alle ore 15 di domenica 15 aprile. Pertanto dalle ore 21 di questa sera il comune dispone l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici ...

Maltempo : Comune Milano attiva monitoraggio fiumi Seveso e Lambro : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Viste le piogge in arrivo sulla città, è stato emesso un avviso di criticità ordinaria, un codice giallo, per rischio idraulico a partire dalle 21 di oggi, fino alle 15 di domenica 15 aprile. Dal