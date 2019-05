Luca Parmitano | “Il riscaldamento globale è un nemico che ci riguarda tutti”

Luca Parmitano pronto a nuove sfide nello spazio : “Il vero nemico è il cambiamento climatico” : Luca Parmitano ha annunciato di essere pronto a nuove sfide spaziali, ma è certo di una cosa: l’unico vero nemico il cambiamento climatico. “Volete un nemico? Non cercatelo in altri esseri umani, ma nei cambiamenti climatici: sono questi i veri nemici dei quali avere paura“, ha detto l’astronauta nell’ultimo incontro con la stampa prima della partenza per la missione Beyond, organizzato presso il centro ...

Per Luca Parmitano in vista nuove passeggiate spaziali : nuove passeggiate spaziali in vista per Luca Parmitano che il 20 luglio partira' per la missione Beyond, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). "Non so quante delle 5 attivita' extra-veicolari previste mi saranno assegnate", ha detto Parmitano nella sua ultima uscita pubblica prima della partenza, nel centro dell'Esa in Italia (Esrin). Obiettivo delle passeggiate spaziali e' l'esperimento Ams in quella che per l'astronauta e' "la piu' complessa ...

Spazio : l’11 Maggio l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta Luca Parmitano prima della missione : E’ in programma sabato 11 Maggio presso ESRIN, il sito dell’ESA in Italia, a Frascati, vicino Roma, l’ultima conferenza stampa europea dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, prima della sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Luca ha scelto il nome ‘Beyond‘ (Oltre) per indicare l’importanza del programma della Stazione Spaziale Internazionale nell’estendere la nostra ...

La 'borsa da viaggio' di Luca Parmitano : È arrivata sulla Iss la prima 'borsa da viaggio' di Luca Parmitano , l'astronauta italiano dell'Esa che il 20 luglio tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale per una nuova missione. La 'borsa' è ...

Gli ultimi preparativi di Luca Parmitano prima del ritorno nello Spazio : A luglio si riparte. Luca Parmitano tornerà nello Spazio con Beyond, la sua seconda missione in orbita. Sono molti mesi che l’astronauta si prepara a un nuovo periodo di permanenza sulla Stazione spaziale internazionale e stavolta, nel corso della Expedition 61, ricoprirà il ruolo di comandante. Siamo quasi agli sgoccioli e siamo entrati nell’ultimissima fase delle esercitazioni. In questo video, alcuni spezzoni dei suoi allenamenti ...

Spazio - Asi : “Pronti al decollo i 2 esperimenti che coinvolgeranno Luca Parmitano” : Pronti al decollo alla volta della Stazione Spaziale Internazionale i primi due esperimenti dell’Agenzia Spaziale Italiana che vedranno coinvolto Luca Parmitano nel corso della sua missione. L’Asi annuncia che si tratta di Nutriss e Acoustic Diagnostics e che sono già sulla rampa di lancio nella navetta cargo Cygnus NGA-11. I due esperimenti decolleranno il prossimo 17 aprile dalla base Nasa di Wallops Island in Virginia a bordo del ...

Missione Beyond : Luca Parmitano nello spazio 50 anni dopo lo sbarco sulla Luna : Luca Parmitano tornerà in volo tra le stelle con la Missione Beyond il prossimo 20 luglio, esattamente 50 anni dopo il primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Era infatti il 20 luglio 1969 quando gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede in mondovisione sulla superficie del nostro satellite, con quel famoso “piccolo passo per l’uomo ma grande balzo per l’umanità”. Nel giorno del 50° anniversario di quella storica impresa – ...

