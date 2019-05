Lotta Champions League | l’Atalanta è favorita? Vediamo la situazione!

lanotiziasportiva

(Di sabato 11 maggio 2019) Sta per iniziare la terz’ultima giornata di Serie A, che si annuncia appassionante per quanto riguarda laper entrare in! Tra poco l’Atalanta scende in campo contro il Genoa nel primo anticipo del campionato.Partita importantissima per la squadra di Gasperini che risultanellaper lain quanto è padrona del suo destino:se riuscisse a vincere tutte le partite da qua alla fine andrebbe nell’Europa che conta.Ma questa partita non sarà facilissima perchè il Genoa non è ancora salva matematicamente e perchè è in buona forma, come dimostrato nell’ultima partita in casa con la Roma! Per l’Atalanta è importante vincere perchè la prossima partita la giocherà a Torino con una Juventus, che festeggerà lo scudetto e non regalerà niente.Il rischio per l’Atalanta è quello di pensare alla finale di Coppa ...

