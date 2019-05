LIVE Superbike | GP Italia Imola 2019 in DIRETTA | superpole e gara-1 in tempo reale | tutti

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Superbike, che vedrà i piloti impegnati nelle due sessioni di prove libere sullo storico tracciato romagnolo di Imola per il GP d’Italia. I primi quattro weekend di gare hanno rappresentato il dominio assoluto della Ducati Panigale V4 R di Alvaro Bautista, che ha ottenuto il successo in tutte le undici prove disputatesi fino a qui (manca ...

LIVE Superbike - GP Olanda 2019 in DIRETTA : gara-1 e gara-2 nello stesso giorno! Aggiornamenti in tempo reale : Una bufera di neve ha cancellato la gara in programma ieri sul circuito di Assen, ma la Superbike non si ferma, anzi raddoppia: quest’oggi in terra olandese si disputeranno sia gara-1, in sostituzione della Superpole Race alle 11, che gara-2, come da programma alle 14. Alvaro Bautista con la sua Ducati andrà a caccia del decimo squillo in altrettante sfide: lo spagnolo scatterà dalla pole, ma la limitazione imposta dalla direzione gara nei ...

LIVE Superbike - GP Olanda 2019 in DIRETTA : Bautista e la Ducati inseguono la decima vittoria di fila! : Scatterà alle 14 il quarto appuntamento del Mondiale di Superbike 2019: in terra olandese si correrà gara-1 con Alvaro Bautista e la sua Ducati a caccia del decimo squillo in altrettante sfide. Il Team di Borgo Panigale ha monopolizzato i primi 3 GP dominando clamorosamente in tutti i tracciati grazie ad un motore di gran lunga superiore a quello delle squadre rivali, ma da quest’oggi le cose potrebbero cambiare: la Direzione ha, infatti, ...

LIVE Superbike - GP Aragon 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : Dopo gara-1 disputata ieri, è tempo della domenica del Gran Premio di Aragon 2019 di Superbike. Sul circuito di Aragon il programma è ricchissimo, per una giornata che proporrà grandi emozioni e spettacolo. Dopo il warm-up delle ore 9.00, si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.00, infatti, si scenderà in pista per la superpole race, la nuova invenzione di questa stagione, quindi alle ore 14.00 toccherà a gara-2 sancire chi si aggiudicherà il ...

LIVE Superbike - GP Aragon 2019 in DIRETTA : superpole e gara-1 in tempo reale. Ducati per sbancare tutto : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della superpole e di gara-1 del Gran Premio di Aragon del Mondiale Superbike 2019. Sul circuito spagnolo va in scena il sabato del terzo appuntamento della stagione, il primo che si disputa nel Vecchio Continente, dopo quanto visto in Australia e Thailandia. Il grande favorito di questa tappa è, ovviamente, il padrone di casa Alvaro Bautista con una Ducati che ha preso il via in maniera straordinaria in questo ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : superrace e gara-2 in tempo reale. Bautista e la Ducati per continuare a dominare : Il mondiale di Superbike sta entrando sempre più nel vivo con la Ducati vera mattatrice di queste primissime battute: lo spagnolo Alvaro Bautista ieri in gara-1 ha centrato il quarto successo in altrettante gare. Se il compagno di team, il britannico Chaz Davies, sta attraversando un periodo di forte crisi, l’iberico continua a dominare e concludere le sfide con ampio margine sugli avversari. Il primo rivale non poteva che essere il ...