LIVE Nadal-Tsitsipas | Semifinale Masters1000 Madrid in DIRETTA | l’emergente greco sfida

Tennis - Madrid LIVE : Nadal a rischio forfait : La prima big in campo era Sloane Stephens: la statunitense numero 8 del mondo ha battuto Viktoria Azarenka, Bie, 6-4 2-6 6-2. Nel pomeriggio Petra Kvitova, numero 2 del mondo e regina un anno fa, se ...

Arrivano i big a Barcellona. Nadal : 'Non sono al LIVEllo al quale vorrei stare' : L'anno scorso il greco cominciava il torneo da numero 68 del mondo, e coglieva cinque vittorie, inclusa quella su Thiem, per raggiungere la finale. A un anno e 60 posizioni di distanza il greco ...

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 6-2 - impresa leggendaria. Il ligure : "Ho rischiato tutto" : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Rafael Nadal, seconda Semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita che tutto il mondo del tennis e dello sport italiano aspetta con grande trepidazione, perchè un tennista nostrano manca in finale nel Principato addirittura dal 1977, quando Corrado Barazzutti venne sconfitto da Bjorn Borg. Proprio quel Corrado Barazzutti che ora siede nell'angolo di Fabio Fognini, con ...

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 6-2 - impresa leggendaria. Il ligure distrugge il Re!

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 5-2 - IL LIGURE SERVE PER IL MATCH!

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 3-0 - doppio break di vantaggio per il ligure

Fognini Nadal - il risultato della semifinale di Montecarlo in diretta LIVE : 1 nuovo post Fognini - Nadal 6-4, 2-0 - di Redazione SkySport24 LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa 2° GAME. Gioco a zero di Fognini! Ora l'azzurro è più sicuro al servizio e sta entrando sotto ...

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 1-0 - il ligure è avanti di un set e un break

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 6-4 - il ligure vince il primo set

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 3-4 - lo spagnolo conduce nel primo set

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 2-3 - Fognini recupera subito il break di svantaggio

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 1-2 - break e controbreak ad inizio partita

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : 1-0 - Fognini avanti di un break

LIVE Fognini-Nadal - Semifinale Masters1000 Montecarlo in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale