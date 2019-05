LIVE Italia-Svizzera hockey ghiaccio | Mondiali 2019 in DIRETTA | 0-2 Gran partenza degli

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale di, prima giornata deidisu. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri apparentemente non alla portata della nostra Nazionale, gli uomini di Clayton Beddoes proveranno a dare del filo da torcere ai rivali, pur sapendo che la corsa va fatta sull’Austria, avversaria primaria nella lotta per rimanere in Top Division ed evitare la retrocessione. Le partite di ieri, però, sono la dimostrazione che in competizioni internazionali di talello i pronostici della vigilia possono tranquillamente essere ribaltati, come ...

