LIVE Djokovic-Thiem | Semifinale Masters1000 Madrid in DIRETTA | braccio di ferro che vale

(Di sabato 11 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra Novake Dominic, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 didi tennis: il match tra il serbo e l’austriaco scatterà alle ore 16.00. Sulla terra battuta iberica i due si giocheranno un posto nella finale di domani. L’austriaco Dominic, numero 5 del seeding, è apparso tra i giocatori più in forma sulla terra battuta, ieri ha sconfitto Roger Federer dopo avergli annullato due match point ed oggi chiede strada al numero uno del tabellone e del mondo, che ieri non è sceso in campo dato che Marin Cilic si è ritirato dal torneo prima del match. Per il serbo certamente l’austriaco è il cliente più scomodo, dato che è davvero in forma, ha già guadagnato una posizione nel ranking e da lunedì sarà numero 4, e vuole avviicinare il numero 3 proprio di Roger Federer. Dal canto ...

