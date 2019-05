L’Iran nel mirino Usa | Pentagono manda missili Patriot e nave da guerra nel Golfo

L’Iran nella tempesta - la porta aperta della diplomazia e i doveri dell’Europa : Sempre che ne fosse mai uscito, in questi ultimi giorni l’Iran è tornato nella tempesta .O meglio in una guerra di nuove sanzioni Usa, di presunte minacce da Teheran seguite da concreti atti di avvertimento militari da Washington, di formali annunci da parte dell’Iran di parziale ritiro dai suoi impegni con il nuclear deal (ma sempre nel solco da quest’ultimo indicato in caso di altrui inadempienza), e di contro-appelli ...

Incendio in un oleodotto nel sud-ovest delL’Iran : 5 feriti : Un Incendio è divampato in due gasdotti e oleodotti in Iran, nella provincia sudoccidentale del Khuzestan: vi sarebbero 5 feriti lievi tra i lavoratori, secondo quanto riporta l’agenzia ufficiale Irna, precisando che i vigili del fuoco sono riusciti a mettere sotto controllo le fiamme. Il rogo è stato provocato dallo schianto di una ruspa contro le tubature che trasportavano greggio per l’esportazione da un vicino porto. Un villaggio ...