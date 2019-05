L’elettorato liquido | il vero partito nascosto che decide le elezioni del tripolarismo 

lastampa

(Di sabato 11 maggio 2019) Sempre più liquidi, anche dal punto di vista del voto. Dopo essere stata per decenni la nazione delle subculture politiche (e delle ideologie) cristallizzate, il nostro Paese si è oggi riempito di elettori oscillanti e fluttuanti. ...

RadioAttivo2 : @OGiannino L'elettorato è diventato molto liquido ,come si usa dire . Si Sposta facilmente . Spero solo che ciò ser… - CriptovaluteITA : @e_cce @rexam14 guarda, non lo so se ho ragione, so solo che oggi abbiamo una politica priva di struttura ideologic… - CriptovaluteITA : @igorbrickil5S faranno la stessa fine del pd. si scioglieranno. il motivo è che l'elettorato è liquido, non essendo… -