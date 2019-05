Le rimodulazioni di Vodafone potrebbero costarci fino a 4 euro in più al mese

Conto ancora più salato con le rimodulazioni Vodafone per chi finisce senza credito dal 15 luglio : Trapelano ancora novità per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, dopo le prime notizie riportate nella giornata di ieri a proposito di alcuni aumenti che sono previsti anche in ambito mobile nel corso della stagione estiva. Secondo quanto raccolto in queste ore, infatti, occorre aggiungere un altro tassello alla questione riguardante coloro che si ritroveranno senza credito residuo al momento del rinnovo del proprio piano. Come tutti ...

Segnalate da oggi 10 maggio nuove rimodulazioni Vodafone mobile : aumenti di 2 euro da luglio : Sarà una lunga e calda estate quella che si prospetta per gli utenti dal punto di vista delle rimodulazioni Vodafone, considerando anche quanto emerso oggi 10 maggio qui in Italia. Negli ultimi tempi, come avrete notato anche dal nostro punto della situazione di inizio mese, ci siamo soffermati soprattutto su alcuni aumenti riguardanti la linea fissa, ma stamane sono arrivate conferme su alcuni rincari relativi anche al mobile. Proviamo dunque a ...

Ancora rimodulazioni da Vodafone : dal 15 luglio alcune offerte costeranno 2 euro in più : Vodafone sta contattando alcuni suoi clienti tramite SMS per informarli di una nuova modifica contrattuale riguardante la loro offerta. Si tratta, in sostanza, di una nuova rimodulazione, che aumenta il costo mensile di alcune offerte. L'articolo Ancora rimodulazioni da Vodafone: dal 15 luglio alcune offerte costeranno 2 euro in più proviene da TuttoAndroid.

Più estese del previsto le rimodulazioni Vodafone di 2 - 99 euro : avvertimenti per l’estate 2019 : Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo analizzare meglio a proposito delle rimodulazioni Vodafone in arrivo dalla prossima estate. Dopo aver condiviso un bollettino qualche settimana fa, infatti, ci sono dei dettagli extra che possiamo prendere come punto di riferimento per chi è destinato ad andare incontro ai tanto temuti aumenti. Il riferimento in questo caso cade in modo specifico sui rincari che scatteranno ufficialmente dal ...

Delusi dalle rimodulazioni Vodafone? Ecco come avere 30 GB gratis al mese : Vodafone prova a consolare i clienti che saranno colpiti da rimodulazioni con GB extra da utilizzare in mobilità: Ecco come farne richiesta. L'articolo Delusi dalle rimodulazioni Vodafone? Ecco come avere 30 GB gratis al mese proviene da TuttoAndroid.

rimodulazioni Vodafone per chiamate e navigazione senza credito - le modifiche da oggi 15 aprile : Le avevamo annunciate a febbraio le prime Rimodulazioni Vodafone dell'anno 2019, delle vere e proprie modifiche unilaterali del contratto che colpiranno proprio da oggi 15 aprile i clienti del vettore che posseggono una ricaricabile con modalità di accredito appunto con ricarica. Sebbene il cambiamento del vettore porti con se anche un servizio aggiuntivo per alcuni, il plus non viene fornito senza un costo aggiuntivo di cui gli utenti (d'ora in ...

La grande confusione sulle rimodulazioni Vodafone estate 2019 : i riscontri ottenuti : Trapelano alcune informazioni molto interessanti che potrebbero fare la differenza in vista delle rimodulazioni Vodafone previste durante la stagione estiva. Nella giornata di ieri, sulle nostre pagine, vi ho parlato della comunicazione ufficiale da parte della compagnia telefonica, che a conti fatti annuncia una nuova serie di rincari ad agosto. Il tutto dopo che in primavera erano già trapelati degli aumenti che scatteranno durante il mese di ...

Senza sosta le rimodulazioni Vodafone : ad agosto 2019 ancora pesanti rincari : Bisogna esaminare con grande attenzione una serie di rimodulazioni Vodafone che entreranno in gioco nel corso della stagione estiva. No, non stiamo parlando dei rincari di luglio che andranno a colpire soprattutto coloro che hanno sottoscritto nuovi contratti tra marzo e novembre del 2018, ma di alcuni aumenti che entreranno in vigore da agosto qui in Italia. Insomma, dopo aver trattato a lungo la questione con la prima serie di offerte colpite ...

Le rimodulazioni Vodafone colpiscono anche i clienti TeleTu - aumenti e modalità di recesso : Parliamo di rimodulazioni Vodafone per riferirci non propriamente agli utenti legati al vettore rosso in quanto tale ma a quelli TeleTu, da tempo, un marchio accorpato proprio a Vodafone. Nella calda estate che attende tutti coloro che hanno un contratto proprio con il brand, ci sono da aggiungere anche nuovi e importanti rincari che non risparmieranno coloro che in passato hanno siglato un contratto con il brand minore appunto. Dal 23 luglio ...

Proprio per tutti le rimodulazioni Vodafone - dal 14 luglio una nuova stangata per piano Internet abbonamento : Non ce n'è per nessuno: le rimodulazioni Vodafone, la prossima estate, colpiranno nuovamente i clienti del vettore e in particolar modo quelli di linea fissa con piano Internet abbonamento. Solo qualche giorno fa, c'era stato l'annuncio della modifica unilaterale del contratto relativa alla mancata ricarica del credito residuo e ora l'operatore rosso è pronto ba lanciare una nuova stangata. Parliamo Proprio di stangata visto che l'ultima ...

Le rimodulazioni TIM imitano quelle Vodafone - dal 28 aprile aumenti per chi dimentica di ricaricare : Nel mercato mobile non sono rare le imitazioni in negativo e le ultime rimodulazioni TIM ne sono un esempio lampante. Così è accaduto che, come fatto da Vodafone qualche settimana fa, è stata appena resa nota ufficialmente una modifica unilaterale de contratto che porterà una spesa aggiuntiva per i clienti, almeno per quelli più smemorati che dimenticano di ricaricare il proprio credito telefonico con l'approssimarsi del rinnovo del piano ...

Alcuni chiarimenti sulle rimodulazioni Vodafone di luglio : riscontri diretti dall’operatore : Ci sono alcune precisazioni che vogliamo condividere coi nostri lettori in merito alle rimodulazioni Vodafone di cui tanto si parla in questi giorni. Mi riferisco agli aumenti previsti a partire dal mese di luglio 2019 per diverse offerte sul fisso, a maggior ragione dopo aver analizzato con voi i piani che dovrebbero essere coinvolti in questi rincari nei giorni scorsi. Se da un lato è giusto analizzare più da vicino il target che dovrebbe ...

Tutti i piani coinvolti dalle rimodulazioni Vodafone di luglio e magro contentino per i clienti : Torniamo a parlare delle rimodulazioni Vodafone in vigore dal prossimo 7 luglio 2019. Dopo la comunicazione ufficiale di Vodafone, nella giornata di ieri, non è stato possibile fare a meno di avvisare i clienti di linea fissa del vettore della modifica unilaterale del contratto che porterà con se un aumento della spesa mensile di 2.99 euro. Quest'oggi, grazie anche all'approfondimento riportato da MondoMobileweb, possiamo riportare l'elenco ...