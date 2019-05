Le notizie del giorno – La strategia difensiva del Palermo sul deferimento | l’annuncio di

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 10 maggio state le informazioni in studio Giuliano Ferrigno tragedia nel Mediterraneo almeno 70 migranti o più sono annegati nella fondamento della loro imbarcazione in acque internazionali a 40 miglia da pazzi in Tunisia 16 sopravvissuti salvati da pescherecci nella zona I migranti di origine subsahariana sono partiti dalla Libia le operazioni di salvataggio sono condotte dalla ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno almeno 70 migranti sono annegati nella fondamento della loro imbarcazione in acque internazionali a 40.000 da sfax in Tunisia 16 sopravvissuti salvati da spiriti nella zona I migranti di origine subsahariana sono partiti dalla Libia le operazioni di salvataggio sono condotte dalla Marina Militare tunisina intanto è ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale informazioni venerdì 10 maggio in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione migranti in apertura la nave Mar Ionio dello NG Mediterranea Saving Human è approdata a Lampedusa con a bordo 30 profughi salvati ieri al largo della Libia l’imbarcazione è stata però sottoposti a sequestro d’iniziativa della Guardia di Finanza dopo conizzazione avrebbe messo in evidenza alcune irregolarità tu sei ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno al termine di una settimana ricca di polemiche all’interno del Governo il premier Giuseppe Conte fa il punto è un’intervista il paese nega che la sua leadership sia messa in ombra della presenza di Matteo Salvini nel governo comandi il Ministro dell’Interno dice è un’illusione ottica la guida ci sono io il leader ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno all’informazione la nave Mare Ionio della Mediterranea Saving Human è approdata a Lampedusa con a bordo 30 migranti recuperati ieri al largo della Libia l’imbarcazione è stata però sottoposti ad un sequestro d’iniziativa della Guardia di Finanza dopo un’ispezione avrebbe messo in evidenza alcune irregolarità Ma tu sei più ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio da Giuliano Ferrigno migliorano le condizioni di Noemi la piccola di 4 anni ferita durante un agguato di camorra venerdì scorso a Napoli da questa mattina come li porta l’ultimo Bollettino medico La bambina è stata portata di uno stato di tentazione non profonda evidente una valida respirazione spontanea senza necessità di ventilazione meccanica che però è stata ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato catturato il presunto responsabile dell’ agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi un uomo Salvatore nurcaro vero obiettivo del Killer piazza Nazionale l’uomo Armando del re è stato catturato dai carabinieri provincia di Siena nelle ricerche nella caccia all’Uomo ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stato catturato il responsabile dell’ agguato avvenuto venerdì scorso a Napoli nel quale sono stati feriti la piccola Noemi un uomo Salvatore nurcaro vero obiettivo dei Killer in piazza Nazionale l’uomo Armando del re è stato catturato dai carabinieri in provincia di Siena nelle ricerche nella caccia all’Uomo coordinata dalla Procura ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora non Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio due fratelli sono stati arrestati per la sparatoria avvenuta venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli per rimasta ferita gravemente la piccola Noemi si tratterebbe dell’autore della Guardia del fratello che ha aiutato a fuggire l’uomo accusato di aver esplosi colpi che hanno chiarito la bambina il pregiudicato ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale cosa ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è scattata la mezzanotte di Washington alle 6:00 mattino in Italia lo mento dei dazi americani su 200 miliardi di dollari di beni Navy in Cina dal 10 al 25% Ma nella capitale statunitense si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vederti le due delegazioni guidate da una parte dal responsabile americana al commercio Robert ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale è venerdì 10 maggio Buongiorno Per la versione da Francesco Vitale in studio a lui è una stretta Sui negozi di canapa conservini che non ci controlli a tappeto contro droghe prodotti che fanno male La direttiva del Viminale non prevede chiusure maggior sorveglianza su vendite le gare di infiorescenze distanza 18 da luoghi sensibili come scuole è un report della polizia entro il 30 giugno nelle Marche chiudono ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio entrata in acqua italiane la Mare Ionio la nave di Mediterranea Saving humans che ieri ha salvato a 40 miglia dalle coste della Libia 30 migranti che erano a bordo di un gommone in avaria appena superato il limite delle 12 miglia a sud di Lampedusa fa sapere Mediterranea la nave è stata raggiunta da due motovedette della guardia di finanza per un ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale è venerdì 10 maggio Buongiorno da navigazione da Francesco in studio avvia la stretta Sui negozi di chiamata con Salvini che non ci controlli a tappeto contro droghe prodotti che fanno male La direttiva del Viminale non prevede chiusure maggior sorveglianza su vendite le gare di infiorescenze senza 18 da luoghi sensibili come scuole è un rapporto della polizia entro il 30 giugno telematiche chiudono prima i negozi a ...

Ultime notizie Roma del 10-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale è venerdì 10 maggio Buongiorno Per la versione da Francesco Vitale in studio lui è una stretta Sui negozi di canapa conservini che non ci controlli a tappeto contro droghe prodotti che fanno male La direttiva del Viminale non prevede chiusure maggior sorveglianza su vendite le gare di infiorescenze distanza 18 da luoghi sensibili come scuole è un report della polizia entro il 30 giugno nelle Marche chiudono prima i ...