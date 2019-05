Lazio | Strakosha e Milinkovic Savic assenti per la gara contro il Cagliari | i convocati

Lazio - i convocati per la trasferta di Cagliari : assenti Strakosha e Milinkovic-Savic : Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Cagliari : assenti Strakosha e Milinkovic-Savic , che non partiranno con la squadra. Questa l’elenco completo. convocati Lazio Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto; Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Romulo, Wallace; Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo; Attaccanti: Caicedo, Correa, ...

Lazio - Strakosha in stile 'The Avengers' : 'Missione compiuta'. Milinkovic : 'Ora il passo più importante' : La gioia social dopo il successo con il Milan. In casa Lazio i festeggiamenti per la finale di Coppa Italia da San Siro si spostano sul web. 'Cuore e grinta' scrive su Instagram Ciro Immobile, mentre ...