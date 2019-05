Lazio | i convocati per la trasferta di Cagliari | assenti Strakosha e Milinkovic-Savic

Lazio - Strakosha e Milinkovic Savic assenti per la gara contro il Cagliari : i convocati : Lazio, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Cagliari: non figurano Strakosha e Milinkovic Savic Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha annunciato questa mattina la lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari in programma alle ore 18. Indisponibili Strakosha e Milinkovic Savic. Questo l’elenco: Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto; Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, ...

Milan - i convocati di Gattuso per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio : Al termine della rifinitura, l’allenatore del Milan Rino Gattuso ha comunicato i 23 giocatori per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Questo l’elenco: Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina. Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá. Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, ...

Serie A Lazio - i convocati di Inzaghi per il Sassuolo : ROMA - Simone Inzaghi , allenatore della Lazio , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara di oggi pomeriggio, ore 18, contro il Sassuolo , in programma all'Olimpico di Roma. ...

Inter-Lazio i convocati di Luciano Spalletti per il match al Meazza : I convocati di Inter-Lazio Luciano Spalletti ha convocato 21 giocatori in vista del match di Serie A in programma domani sera al Meazza contro la Lazio.Grazie alle ultime due vittorie in campionato prima della sosta contro Spal e Milan, l’Inter ha parzialmente messo alle spalle l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Eintracht Francoforte.I nerazzurri non raggiungono quota tre successi di fila da novembre e ...

Acerbi escluso dai convocati di Mancini : “non ho rimpianti - adesso penso alla Lazio” : Francesco Acerbi ha sfruttato la sosta per le Nazionali per ricaricare le batterie dopo la mancata convocazione nell’Italia di Mancini “Quando non sono stato convocato da Mancini mi sono chiesto il perché, poi mi sono domandato se avessi dovuto dare di più, ma non è così. Tutti vogliono andare in Nazionale, l’importante è fare bene per andare agli Europei. Se a fine stagione non dovessi essere nell’elenco azzurro ...