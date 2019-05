Lazio | Correa | “Vincere la Coppa Italia darebbe valore alla stagione”

Luis Alberto e Correa gol - la Lazio passa 2-1 a Cagliari. E ora la Coppa : Il sole di Cagliari riporta il sorriso in casa Lazio. I biancocelesti vincono per 2-1, reti di Luis Alberto, Correa e Pavoletti, salgono al settimo posto in classifica e si preparano al meglio per la...

Lazio trascinata dalla fantasia : Correa e Luis Alberto stendono il Cagliari e tengono vivo il sogno europeo : La Lazio supera 1-2 il Cagliari grazie ai gol di Luis Alberto e Correa: i biancocelesti subiscono il gol di Pavoletti nel finale ma escono dalla Sardegna Arena con 3 punti importanti per la rincorsa a Champions ed Europa League Dopo la vittoria dell’Atalanta che è addirittura salita al terzo posto, aspettando la partita dell’Inter, la seconda squadra in lotta per l’Europa a scendere in campo nella 36ª Giornata di Serie A è la Lazio, ospite ...

Tim Cup. Milan-Lazio 0-1 - Correa-gol - biancocelesti in finale : La Lazio vince di misura sul Milan per 1-0 a San Siro e conquista la finale di Coppa Italia 2019. Dopo lo 0-0 della semifinale di andata.

Milan-Lazio - la maglia di Acerbi cambia nome : l'ironia social premia Correa : Doveva capitare, è capitato. Nell'era dei social, ecco la piccola vendetta dei tifosi della Lazio, che pubblicano la foto di Bakayoko e Kessie mentre esibiscono non più la famosa foto di Acerbi, ma ...

La Lazio di Correa batte il Milan e va in finale : La Lazio di Correa batte il Milan e va in finale – Questa è proprio la Lazio di Correa che, con l’aiuto decisivo di Immobile, trafigge Reina, batte il Milan a San Siro e porta i bincazzurri in finale. È la Lazio di Correa, non solo per il gol realizzato, ma per aver guidato, trascinato, illuminato il gioco dei romani, da vero leader di una squadra di calciatori che per tutti i novanta minuti non si sono mai fermati, non si sono mai ...