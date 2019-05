Lampedusa | sequestro Mare Jonio ancora non convalidato

ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2019) Ilnon e' stato. La nave, che due giorni fa ha soccorso 30 profughi in, e' ferma nel porto diin attesa che la Procura di Agrigento ne decida le sorti. L'imbarcazione e' stata affidata dalla Guardia di Finanza al comandante che e' indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Non ha contattato le autorita' libiche, si legge nell'atto diche non specifica altre presunte condotte illegittime del capitano. Per le Fiamme Gialle, che hanno agito d'iniziativa, prima di soccorrere i migranti a bordo dell'imbarcazione in avaria a largo della Libia avrebbe dovuto chiala Guardia Costiera del Paese nordafricano."Ci accusano di non aver contattato le 'autorita'' libiche e di non aver riportato 30 persone in un paese in guerra, sotto le bombe. Se per loro e' un'accusa per noi e' una medaglia", si difende ...

