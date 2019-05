La Premier boccia la Superchampions | “Nessuna riforma cambierà il nostro campionato”

Brexit : accordo con Ue bocciato per la terza volta - la Premier May pensa a un quarto voto (VIDEO) : 30 marzo 2019 - Theresa May non si arrende all’ipotesi no deal. Dopo aver incassato il terzo voto contrario della Camera dei Comuni all’accordo da lei stretto con Bruxelles per l’uscita di Londra dall’Ue, la premier starebbe valutando di chiedere un quarto voto. Ieri il Parlamento ha bocciato l’accordo nonostante May avesse promesso di dimettersi in caso di voto favorevole. Da Downing Street nelle ultime ore è trapelato che ...

Brexit : accordo con Ue bocciato per la terza volta - la Premier May pensa a un quarto voto : 30 marzo 2019 - Theresa May non si arrende all’ipotesi no deal. Dopo aver incassato il terzo voto contrario della Camera dei Comuni all’accordo da lei stretto con Bruxelles per l’uscita di Londra dall’Ue, la premier starebbe valutando di chiedere un quarto voto. Ieri il Parlamento ha bocciato l’accordo nonostante May avesse promesso di dimettersi in caso di voto favorevole. Da Downing Street nelle ultime ore è trapelato che ...