La mia storia d’amore con Venezia

[L'intervista] Gino Paoli : "La mia lunga storia d'amore con la vita e la morte. De André e Tenco? Non se ne può più" : "Ginooo! Vieni al telefono, c'è la Marongiu". Voce in sottofondo: "Dille che l'intervista la fa la Leda". Poi arriva e la prima domanda è scontata: "Chi è la Leda?". "Mia nipote, la figlia di Nicolò. ...

Milan - Gattuso : “nella mia squadra c’era rispetto delle regole e storia” : ”La salvezza del Milan era sempre stata il rispetto delle regole. Poche volte serviva l’intervento di Galliani e Berlusconi. C’era una grande mentalita’, una grande storia. E si rispettava la storia. Ora si fa piu’ fatica. La mentalita’ dei giocatori e’ cambiata”: sono le dichiarazioni del tecnico del Milan Gennaro Gattuso durante la presentazione del libro ”Da Calciopoli ai Pink ...

"Belt&Road Initiative" - nuova storia dell'economia aperta : L'iniziativa, sulla scia della tendenza storica e di uno sviluppo innovativo, evidenzia al mondo che solo un'economia aperta può apportare benessere ai suoi popoli. Negli ultimi sei anni, grazie all'...

Grande Fratello 16 - Francesca De André in lacrime : "Non posso raccontare la mia storia - vado fuori di testa!" : Com'è già noto, Francesca De André, una delle concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha ricevuto una diffida da parte del padre Cristiano De André, di conseguenza, la 29enne figlia del cantautore genovese non può parlare, all'interno della Casa, del burrascoso rapporto con il padre.Questa situazione sta cominciando a pesare a Francesca De André che non si sente libera di poter condividere la propria storia con tutti ...

Il commissario cancella il 25 aprile a Cumiana - Ferrero : "Inaccettabile riscrittura della storia" : Polemica a Cumiana, Torino, dove il commissario straordinario Marita Bevilacqua che regge il Comune, dove si voterà per eleggere il nuovo sindaco il 26 maggio, ha deciso di cancellare le celebrazioni ...

"Io faccio il tifo per la mia Patria. È la storia a dirmi che sono italiano" : Come può la piccola Italia sopravvivere in un mondo globale? 'La risposta è l'Europa. Avere l'Europa unita è un sogno e non un fatto solo economico. E quel sogno è nato anche grazie all'Italia che è ...

Fognini nella storia - vince torneo Montecarlo : “Vittoria fantastica - la dedico a mia madre” : Fabio Fognini e' nella storia. Il tennista ligure tocca il cielo con un dito e si regala una Pasqua da incorniciare. A Montecarlo conquista il nono trofeo in carriera, il più prestigioso, e diventa il primo azzurro a vincere un Masters 1000 (la categoria di tornei secondi solo agli Slam nata nel 1990). In più diventa il primo italiano a trionfare nel principato 51 anni dopo Nicola Pietrangeli, che nel 1968 conquistò il suo terzo trofeo (nel 1961 ...

Morandi : "Canto la mia storia a teatro" : Dopotutto era inevitabile che Gianni Morandi scegliesse una 'residency' a teatro. Dal primo novembre terrà 16 serate, 12 fino a dicembre e poi 4 nel 2020, nelle quali canterà in forma acustica i brani ...

Breve storia - e fortuna - dell'alchimia : L'alchimia s'intreccia con filosofia, psicoanalisi, basterà ricordare le opere di Jung che la presero in considerazione alcuni decenni or sono,, scienza, letteratura. In tal caso è bene tener ...

Soleil Sorge si svela : la storia con Jeremias e le parole su Luca e Marco : Soleil dopo l’Isola dei Famosi: l’amore con Jeremias, il futuro e le rivelazioni su Luca e Marco Soleil Sorge è da poco tornata in Italia. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne magazine ed è proprio a tale settimanale che racconta di come stanno andando le cose con Jeremias e […] L'articolo Soleil Sorge si svela: la storia con Jeremias e le parole su Luca e Marco ...

Dwyane Wade - si ritira la star che ha fatto grande miami. Dal quartieraccio di Chicago ai due titoli Nba : la sua storia : ritirarsi quando sei ancora in grado di mettere 15 punti a partita in Nba suona un po’ come uno spreco Anche se nella tua carriera hai dimostrato tutto. Anche se ti porti appresso 37 anni e mille acciacchi. Anche se ti chiami Dwyane Wade e già da tempo avevi preparato il mondo al tuo addio. Alla fine, però, l’ultimo ballo è arrivato anche per lui. La guardia, il capitano, la bandiera, la leggenda dei Miami Heat ha detto basta dopo 16 stagioni. E ...

Il primo scatto del buco nero M87 : la foto del secolo che cambia la storia dell'astronomia : Per la prima volta nella storia mondiale è stato fotografato in alta definizione un buco nero: già nel 2016 alcune onde gravitazionali avevano dimostrato l’esistenza reale di quelli che sono stati definiti dagli scienziati e dagli astronomi ‘misteriosi oggetti cosmici’. Sheperd S. Doeleman del Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian ha spiegato che all'incirca 100 anni fa, tramite una foto era stata dimostrata l'esistenza dell'eclissi ...