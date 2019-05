La marcia per Lucano | sindaco esiliato

Atletica - 4 anni di squalifica per doping per la marciatrice messicana Maria Guadalupe Gonzalez Romero : La AIU, agenzia antidoping della IAAF, ha usato il pugno duro nei confronti della marciatrice messicana Maria Guadalupe Gonzalez Romero. L’atleta 30enne argento olimpico a Rio 2016 nei 20 chilometri di marcia, infatti, ha subito una squalifica di ben quattro anni per doping al termine del processo disciplinare che ha chiuso la vicenda che era iniziata con la positività riscontrata nella giornata del 17 ottobre 2018 in un controllo (non ...

Manduria - in tremila alla marcia per la Civiltà : 'Siamo tutti responsabili' : Un fiume di persone questa mattina ha invaso le strade di Manduria, la città tarantina travolta da un vero e proprio "tsunami mediatico" dopo la morte del pensionato 66enne Antonio Cosimo Stano, brutalmente picchiato e torturato nella sua abitazione in via San Gregorio Magno. Il paese è ancora fortemente provato da quanto avvenuto, anche perché gli stessi Manduriani sono finiti nell'occhio del ciclone, accusati di essere sempre stati a ...

Manduria - 3mila in marcia per il pensionato vittima della baby gang : "Siamo tutti responsabili" : Mazzi di fiori davanti all'abitazione di Antonio Stano: il corteo è promosso da associazioni, scuole, comitati, partiti e movimenti. Previsto l'intervento degli studenti

UnstoppableWomen - Chi è Clara Mavellia l'italiana che organizza a Berlino una marcia per i diritti delle donne : A Clara Mavellia si spalancarono allora le porte del giornalismo e della ricerca, a cui affiancò poi un master universitario interdisciplinare in Filosofia, Scienze politiche ed Economia: oggi, con ...

Russo : ''Ci impegneremo ancora per marcianise'' : ' Mi hanno chiesto perché solo questa volta iniziative così belle e utili. Non sarà così, ci impegneremo a farlo molto spesso '. A dirlo Clemente Russo , vicecampione olimpico a Pechino 2008 e Londra ...

Autostrada - marcia lenta di auto sulla Ragusa - Catania per i ritardi del Cipe : Una marcia lenta di auto incolonnate lungo la Ragusa-Catania per denunciare i ritardi del Cipe per l'approvazione del progetto esecutivo dell'autostrada che i Ragusani aspettano da anni. Sabato 11 ...

Il 10 maggio a Firenze per la marcia globale per i diritti umani : L’appuntamento per le strade di Firenze è il 10 maggio. Oltre settecento studenti e docenti da tutta la Toscana, in

Il figlio del camorrista in marcia per Noemi : «Ai figli come me dico 'dissociatevi'. La Camorra fa schifo» : Uno è stato accoltellato da una baby gang in pieno centro a Napoli e ha rischiato di morire. L'altro avrebbe potuto far parte di quella baby gang o essere già un boss di spicco della Camorra, ma ha ...

Napoli : 'Prima le persone' - 20mila alla marcia contro il razzismo : Si sono radunati in tanti, quasi ventimila, nonostante la fitta pioggia, per percorrere il centro di Napoli dietro lo striscione 'Prima le persone'. È riuscita la manifestazione di questa mattina a ...

marcia 35 mila per indipendenza Scozia : A ridare slancio agli indipendentisti è stata la mossa politica della 'first minister' Nicola Sturgeon, dello Scottish National Party, Snp,, che ha promesso che farà approvare una legge ad hoc per un ...

marcia per l'indipendenza in Scozia - decine di migliaia in piazza a Glasgow : A ridare slancio agli indipendentisti è stata la mossa politica della 'first minister' Nicola Sturgeon, dello Scottish National Party, Snp,, che ha promesso che farà approvare una legge ad hoc per un ...

Il comparto sanitario italiano marcia in positivo - +0 - 95% - - scambi al rialzo per Amplifon : Andamento tonico per l' indice delle aziende sanitarie grazie alla scia positiva disegnata dal comparto sanitario dell'Area Euro . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 165.506,6 con un incremento di ...

U&D - marciano e Angela Nasti sono stati insieme : 'Ho sofferto molto perché ero innamorato' : È decisamente sorprendente il retroscena svelato da Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne (il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi), il quale ha rivelato di aver avuto una relazione con l'attuale tronista Angela Nasti. Stando alle dichiarazioni rilasciate di recente dal 27enne campano a "Di Più Tv", sarebbe stata proprio la giovane partenopea a scrivere la parola fine sul fidanzamento. Questa decisione ha fatto soffrire ...

MADDALONI " Due ragazzini di Sessa sorpresi con le prostitute investono un carabiniere di marcianise per fuggire : esplosi colpi di pistola. ... : f Share Tweet Whatsapp 15:42:33 MADDALONI. Un incredibile vicenda di cronaca si è consumata nella notte scorsa tra Marcianise e MADDALONI che ha visto come protagonisti due ragazzini e un carabiniere rimasto ferito nel corso dell'operazione. A raccontare con dovizia di ...