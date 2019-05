wired

(Di sabato 11 maggio 2019) (foto: Getty Images) Il 12 maggio 1995 moriva a Cardano al Campo, nel Varesotto, la cantante Domenica Bertè, in arte Mia. Sarà ritrovata due giorni dopo quando il suo manager, non riuscendo a contattarla, andò a casa sua e chiese l’intervento dei pompieri per buttare giù la porta. La cantante, 47 anni, venne trovata stesa sul letto con alle orecchie le cuffie del walkman. Le circostanzemorte e la sua storia professionale e personale fecero nascere subito le voci di un suicidio, che sono ancora piuttosto presenti nonostante due mesi più tardi l’autopsia abbia accertato un inusuale, ma possibile, arresto cardiaco per overdose di cocaina. Da alcuni anni si stanno facendo particolari sforzi per ricordare l’artista e affermare il suo contributo alla storiaitaliana. Proprio quest’anno è andato in onda su Rai1, anticipato dal Festival di San ...

MilanoCitExpo : La “maledizione” di Mia Martini le altre leggende sulla sfortuna nel mondo della musica… - micheleiurillo : La “maledizione” di Mia Martini le altre leggende sulla sfortuna nel mondo della musica - isthatgideon : Tutta questa sfiga non si spiega senza un’antica maledizione lanciata sulla mia famiglia -