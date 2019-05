La crisi del turismo in Sri Lanka dopo gli attentati di Pasqua

Una luce nella notte del'attuale crisi della Chiesa : Benedetto XVI : ... è semplicemente un luogo di incontro e di testimonianza, propone delle occasioni a cadenza più o meno mensile; conferenze su tematiche di attualità, presentazione libri, spettacoli teatrali, ...

Papa Francesco inchiodato da Filippo Facci : rom - la prova della sua più grande ipocrisia : Nonostante qualche artificio mediatico, la questione dei rom non è divisiva: nessuno, di destra o di sinistra, vuole averli come vicini di appartamento, e nessuno, di destra o di sinistra, vuole abitare vicino a un loro campo. I rom sono praticamente radioattivi, e l' unica divisione doverosa è tra

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo sono in crisi? : Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe aria di crisi nella coppia formata da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo : lei è partita per un viaggio con un amico mentre lui si starebbe riavvicinando alla ex ...

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo in crisi? : Che succede tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, per bocca di Alberto Dandolo, i due sarebbero in crisi. Una crisi profonda, la seconda dopo l'addio lampo nell'estate del 2018, quando i due ruppero per poi ritrovarsi.Diana nei giorni scorsi è volata in California con l'amico Andrea Dianetti, ex Amico di Maria, tra Instagram Stories e foto social, mentre poco più di un mese fa era volata alle ...

Paolo Ruffini di nuovo in crisi con Diana Del Bufalo? Ultimi gossip : gossip news: Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme? Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo starebbero vivendo una crisi profonda. A rivelarlo il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 maggio. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo il conduttore di Colorado e l’ex allieva di Amici starebbero attraversando un momento difficile. Che […] L'articolo Paolo Ruffini di nuovo in crisi con Diana Del Bufalo? Ultimi ...

Elisabetta Gregoraci in crisi col fidanzato? Il mistero del post : «Schifo a livelli infiniti» : Sembra essere entrata in crisi la relazione fra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco Bettuzzi. Divorziata dal marito Flavio Briatore, da cui è nato il figlio Nathan Falco, la showgirl...

Previsioni Meteo : crisi profonda della primavera - nel week-end "inizia" l'autunno : Che la primavera stesse zoppicando era abbastanza evidente, ma che la bella stagione potesse precipitare così nessuno poteva aspettarselo : dopo l'ondata di freddo artico occorsa nell'ultimo...

La classe media italiana paga il conto della crisi : perso il 10% del reddito : Per 12,2 milioni di contribuenti italiani – con un reddito da 15 a 26mila euro – la perdita è del 10,4% in dieci anni. Tra gli importi dichiarati nel 2008 e quelli del 2018 c’è un calo di 2.350 euro all’anno in termini reali, cioè a parità di potere d’acquisto. Soffrono anche i lavoratori più poveri...

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per dimissioni - faccia cosa giusta'. Muro della Lega. Salvini 'In caso di voto - diremo no. Ma niente crisi'... : Cronaca Inchiesta tangenti sull'eolico, il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI Intanto Di Maio annuncia una conferenza ...

crisi Fiorentina - Salvadori (Confindustria) : “Dai Della Valle mancanza di comunicazione” : La Fiorentina è in piena Crisi, un bottino misero negli ultimi mesi non ha addirittura ancora certificato la salvezza matematica. In tutto ciò, la tifoseria contesta i Della Valle. Di questo ha parlato il presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, rispondendo alle domande dei giovani all’iniziativa ‘Smart Future Academy’ oggi al Teatro Odeon nel capoluogo toscano. Ecco le sue parole. “I soldi li ...

I guai del Pil - la crisi dei dazi e la domanda interna che langue : perché l'economia preoccupa : Con un Pil ancor più in caduta, lo spread che s'impenna, il rincaro dei mutui, le esportazioni che flettono, la contrazione degli investimenti delle multinazionali dall'estero e una manovra d'autunno sicuramente più difficile da realizzare senza azzoppare ancora di più l'economia, il risultato è che il conto dell'Italia potrebbe ammontare a “93 miliardi in due anni” come titola allarmata la Repubblica. Al quadro sopra descritto va aggiunta ...

Elogio della crisi : In un mondo deritualizzato, e che ci sprofonda in una invalidante povertà simbolica, sono le crisi, spesso, che segnano la possibilità di un riincontro con gli interrogativi più seri della vita.

La natura è in crisi : la civiltà sta accelerando l’estinzione e alterando l’ambiente a ritmi “senza precedenti nella storia dell’umanità” : Sulla terra, in mare, nel cielo, l’impatto devastante degli umani sulla natura è messo a nudo in una preoccupante relazione delle Nazioni Unite: un milione di specie animali e vegetali è ora minacciata dall’estinzione. Ovunque la natura è in declino ad un tasso mai visto prima e le nostre necessità sempre maggiori di cibo ed energia sono i fattori più determinanti. Queste tendenze possono essere fermate, riporta la relazione, ma serviranno ...

[L'analisi] crisi della classe media italiana : ecco quanti soldi ha perso in 10 anni : Lo scorso aprile un rapporto dell'Ocse intitolato Under Pressure: the Squeezed Middle Class ha certificato e denunciato il restringimento della classe media, la fascia della popolazione che più di ...