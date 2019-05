La commissione della Camera statunitense che si occupa di tasse ha ordinato al

La commissione Europea approva Palynziq® (pegvaliase per via iniettiva) per il trattamento della Fenilchetonuria (PKU) in pazienti di età pari o superiore ai 16 Anni : BioMarin Pharmaceutical Inc. (Nasdaq:BMRN) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di pegvaliase per via iniettiva ad un dosaggio fino a 60 mg una volta al giorno, per ridurre la concentrazione ematica di fenilalanina (Phe) in pazienti affetti da Fenilchetonuria (PKU), di età pari o superiore a 16 Anni, che non hanno un adeguato controllo della fenilalanina (Phe) nel sangue (livelli di ...

Emma Bonino è la candidata dell'Alde alla presidenza della commissione Ue : Roma, 9 mag., askanews, - L'ex ministro degli Esteri dei Radicali Emma Bonino, fondatrice di +Europa è candidata dai liberal-democratici del gruppo Alde a guidare la Commissione europea. Lo ha ...

Divorzio : ok della commissione Giustizia alla riforma dell'assegno : "Abbiamo concluso l'iter della proposta di legge sull'assegno divorzile e votato il mandato alla relatrice Morani. Lunedì 13 inizierà dunque l'esame dell'Aula". Ne dà notizia Francesca Businarolo, ...

"Aldo Moro ucciso nella cantina di un'ambasciata vicino a via Caetani" : la nuova pista negli atti della commissione parlamentare : Basandosi sul possibile valore simbolico dell’assassinio, molte ricostruzioni dell’uccisione di Aldo Moro hanno provocato una distorsione dei fatti. Via Caetani (dove quarantuno anni fa venne trovata la Renault 4 rossa contenente il cadavere dello statista) non è situata come erroneamente viene sempre ripetuto, ”a metà strada tra via delle Botteghe Oscure e piazza del Gesù”.Via Caetani è una ...

Davvero il governo aveva previsto i - pessimi - dati della commissione Ue? : Le previsioni contenute nel Def Nel Documento di economia e finanza, Def, 2019, approvato ad aprile, il governo aveva già fatto retromarcia rispetto alle previsioni, considerate fin da subito troppo ...

La commissione Giustizia della Camera statunitense ha votato a favore dell’accusa di oltraggio al Congresso nei confronti di William Barr : La commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti ha votato a favore dell’accusa nei confronti del procuratore generale William P. Barr (cioè il corrispettivo statunitense del nostro ministro della Giustizia) di aver oltraggiato il Congresso nascondendo parte del “rapporto Mueller“,

Il Chelsea annuncia il ricorso contro la commissione d’Appello della Fifa : Il Chelsea non ci sta. Dopo il rifiuto, da parte della Fifa, di accogliere il ricorso dei Blues relativo al blocco del mercato, la società londinese annuncia in un comunicato un nuovo ricorso. “Il club prende atto che la Commissione d’Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. Tuttavia, la società è molto contrariata che il blocco per ...

A giugno la pagella della commissione europea sui nostri conti pubblici : E invierà a Palazzo Chigi le raccomandazioni sulle misure da adottare per riportare deficit e debito dentro i parametri del patto di stabilità. Una crescita così debole avrà ripercussioni anche sul ...

Delibera stop stadio della Roma : arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

M5s : 'Le stime della commissione sono farlocche per colpire il governo' : Roma, 7 mag., askanews, - 'Non siamo stupiti dalle nuove stime della Commissione europea sul Pil nel 2019. Dopo aver predetto la catastrofe qualche mese fa, continuano le ostilità da parte di ...

Permessi di soggiorno irregolari - arresti a Cagliari : coinvolti anche due componenti della commissione rifugiati : L'organizzazione era composta di cittadini del Bangladesh e da italiani: i due segretari sono dipendenti del ministero dell'Interno

Ieri deserta - oggi piena. Con una standing ovation finale sì della Camera alla commissione Regeni : Hanno votato a favore tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta. Il giorno dopo l'inizio del dibattito in un Aula vuota, con la presenza di appena 19 deputati su 630 e un solo ...

Terzo valico - sopralluogo della commissione Trasporti. Lega : “Sarà perno dello sviluppo del Nord-Ovest” : Il presidente della commissione Trasporti alla Camera Alessandro Morelli ha annunciato che effettuerà un sopralluogo al Terzo valico, insieme al viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, "per monitorare lo stato di avanzamento del cantiere e assicurarci che l'opera sia attiva, come previsto, nel 2022".Continua a leggere

Caso Regeni - l’Aula è vuota quando si discute della commissione d’inchiesta : sono presenti appena 19 deputati : Diciannove. Tanti erano i deputati presenti alla discussione generale per l’istituzione della commissione d’inchiesta sul Caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto. Otto i parlamentari del Pd, 5 del Movimento Cinque Stelle, 2 di Leu, altrettanti di Lega e Forza Italia. Nessuno di Fratelli d’Italia. I pochi presenti annunciano che daranno il via libera all’istituzione della commissione, che avrà 12 ...