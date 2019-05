La carica dell' orgoglio alpino | Non è folklore | siamo Storia

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Cristina Bassi Iniziata ieri la tre giorni che ha portato in città 500mila persone. Punti fermi: difesaa Ue e legame con la Nato Milano Con l'alzabandiera in piazza Duomo ieri è partita la tre giornia 92esima Adunata nazionale degli alpini, che celebra anche il centenario'Associazione nazionale alpini nata proprio a Milano. Hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, il prefetto Renato Saccone, il questore Sergio Bracco e il comandante provinciale dei carabinieri Luca De Marchis. «È un onore - ha detto Sala - che gli alpini abbiano scelto Milano per il centenario'Ana». Nel fine settimana sono previsti incontri e iniziative in tutta la città. Sono attese in totale 500mila persone, tra penne nere e accompagnatori. L'appuntamento più importante è la sfilata di domani per le vie del centro. E il cuore'Adunata è la ...

AndreaMarcucci : E' gravissimo che a 3 giorni dalla sparatoria, #Salvini non abbia trovato il tempo di passare da #Napoli. Come mini… - MinisteroDifesa : #8maggio La carica di cavalleria del Reggimento Lancieri di Montebello per il 158° anniversario della costituzione… - albertmatronola : RT @Milanoguida: #AdunataAlpini - Alpini, la carica dei 500 mila a #Milano per festeggiare un secolo di vita. Le celebrazioni, dal #10Maggi… -