La battaglia nel governo per il controllo dei porti

agi

(Di sabato 11 maggio 2019) Alcuni al tema dedicano l'apertura della prima pagina, altri no. Ma la sostanza non cambia. Il punto è che il ministro dell'Interno “Salvini adesso vuole ildel mare”. Così titola a pag. 5 il Corriere della Sera. E per raggiungere l'obiettivo, “spunta la multa per chi salva i migranti”. Per Il Fatto Quotidiano, diventa invece “Migranti, 70 morti eaperti: nuovo scontro Lega M5S”. Il Giornale la vede da un altro punto di vista: “Allarme nella Lega: ‘Così perdiamo il treno'”, tanto che per il “Boom di sbarchi Salvini inasprisce le pene e si prende i”, si legge nel sottotitolo. Il Messaggero pone invece l'accento su un altro aspetto, quello dei poteri e delle prerogative: “Sbarchi, Salvini svuota Toninelli”. Per La Stampa la questione, nell'apertura, si fa più generale: “Sicurezza, il rilancio di Salvini”. Che per la Repubblica diventa un urlo e al tempo stesso quasi ...

meb : Asia Bibi è finalmente libera, in Canada. È stata per dieci anni nel braccio della morte solo perché cristiana. La… - CottarelliCPI : Sto leggendo “Mussolini, l’Alleato” di De Felice. Il nazionalismo fascista fallì nel suo scopo primario: solo nel 1… - RaiTre : “Sentire stasera la piazza urlare il suo nome mi fa capire che la battaglia di tutti questi anni non è stata inutil… -