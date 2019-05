Judo | Grand Slam Baku 2019 | Tashiro batte Trstenjak nei 63 kg | trionfo azero di Hidayat

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) E’ andata in archivio la seconda giornata deldi, appuntamento importante per la definizione del ranking di qualificazione olimpica e per la preparazione in vista dei prossimi European Games di Minsk. Una rassegna che non vede l’Italia presente. Lo staff tecnico italiano ha infatti deciso di non prendere parte a questa manifestazione per concentrare tutte le energie nella preparazione della competizione continentale, considerando anche che quello disarà l’ultimo torneo di primo livello che assegna metà punteggio nella graduatoria per il pass a Cinque Cerchi. All’Haydar Aliyev Sport Hall della capitale azera, sede anche dei Mondiali 2018, sono state quattro le categorie protagoniste: 63 e 70 kg femminili e 73, 81 kg maschili. Partendo dai 63 kg femminili il successo è andato alla giapponese Miku, n.3 del ranking e argento ...

