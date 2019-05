Jeep Renegade S | prezzo | allestimento e novità versione sportiva

Jeep - Le Compass - Renegade e Cherokee S arrivano in Italia : Dopo il debutto al Salone di Ginevra, le versioni S delle Jeep Compass, Renegade e Cherokee arrivano sul mercato Italiano. La nuova serie speciale è caratterizzata da finiture esclusive per gli esterni e da svariate dotazioni tecnologiche che spaziano dagli Adas all'infotainment connesso. Le tre Suv americane saranno presenti nelle concessionarie Italiane in occasione dei tre porte aperte in programma nei weekend dell'11-12, 18-19 e 25-26 ...