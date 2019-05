Italia poco “sexy” per gli investimenti industriali esteri | fanalino di coda

Giro d’Italia al via : 3500 chilometri - molte salite e poco Sud. Assente Froome - Nibali tra i favoriti insieme a Dumoulin : Tremilacinquecento chilometri, da Bologna a Verona, da Nord a Sud (molto poco Sud, in realtà: non si scende più in basso di San Giovanni Rotondo), tanta crono (solo in apparenza) e ancor di più salita, poche certezze chiamate Nibali, Dumoulin e Yates, forse anche Roglic e Bernal. Nessun numero uno, alla partenza e sulle spalle: parte il Giro d’Italia 2019, in cerca di una nuova maglia rosa e di un’edizione all’altezza della precedente. Il 2018 è ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : "Alle europee poco sopra il 5%" - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi (seri) di salute non si possa sperare nel miracolo. Per fare bene il 26 maggio alle elezioni europee serve un Berlusconi in formissima

Champions League senza Serie A? Agli Italiani importa poco : share da urlo per la Rai per Barcellona e Liverpool : Barcellona e Liverpool è stata seguitissima sui canali Rai dAgli appassionati di calcio del nostro paese nonostante l’assenza di italiane in semifinale di Champions Ascolti enormi per la semifinale di Champions League ieri sera su Rai 1, anche senza squadre italiane in campo. L’incontro tra Barcellona e Liverpool ha appassionato quasi 5 milioni di telespettatori: 4.875.000, con una media di share del 20,6%. E il Magazine ...

Istat - buone notizie per l'Italia : la disoccupazione scende - il Pil sale e sia pur di poco siamo fuori dalla recessione : Secondo quanto riportato dall'Istat, l'economia italiana sta vivendo 'un moderato recupero che ha interrotto la debole discesa dell'attività registrata nei due trimestri precedenti': 'l'ultimo anno ...

Poco mosse - aiutano banche Italiane - pesa incertezza politica Spagna : Le borse europee sono Poco mosse sostenute dalla spinta delle banche italiane e dai positivi dati cinesi sugli utili societari, mentre i mercati attendono il probabile ritorno alla guida del governo ...

Il comparto utility in Italia è di poco in territorio negativo - -0 - 57% - : Scambi sotto i livelli della vigilia per il settore utility Italiano , mentre l' indice Utilities dell'Area Euro registra un ribasso più marcato. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 30.709,5, ...

Hockey pista - World Roller Games 2019 : sorteggio poco fortunato per l’Italia. Le due squadre senior in gironi molto difficili : Si sono tenuti stamane i sorteggi per i gironi dei World Roller Games di Hockey su pista che andranno in scena a Barcellona dal 29 giugno al 14 luglio. Nella categoria senior maschile l’Italia è inserita nel gruppo A. Un raggruppamento impegnativo che vede gli azzurri insieme ai campioni del mondo della Spagna, alla Francia e all’Angola. La prima uscita sarà al Palau Blaugrana contro la compagine africana. A seguire i francesi e ...

Giustizia - Eurobarometro : tempi lunghissimi e secondo metà degli Italiani è poco indipendente : Una Giustizia, quella italiana, lentissima e percepita dai cittadini come poco indipendente. Questo il giudizio emerso dall’indagine sullo stato di salute della Giustizia condotta dalla Commissione europea in tutti paesi membri dell’Unione. In Italia occorrono più di 1.200 giorni per chiudere una causa civile in Cassazione, più di 800 per il secondo grado e oltre 500 in primo grado. Inoltre, nella classifica sulla percezione ...

Coppa Italia - poco spettacolo e tanta grinta : la Lazio è la prima finalista - Milan al tappeto! : Coppa Italia 2018-19, Lazio in finale contro la vincente dello scontro tra Atalanta e Fiorentina: Milan annichilito di fronte ad un San Siro gremito E’ la Lazio la prima finalista della Coppa Italia 2018-19, attende ora di conoscere l’avversaria che verrà fuori dallo scontro tra Atalanta e Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi, dopo lo 0-0 dell’andata contro il Milan, è andata ad espugnare San Siro con una gara ...

Cuneo fiscale - "medaglia di bronzo" per l'Italia : ma c'è poco da esultare : l'Italia, dopo il Belgio e la Germania, è il Paese dove il peso delle tasse e dei contributi sulla retribuzione lorda dei...

L'indice dei titoli bancari in Italia è di poco in territorio negativo - -0 - 51% - : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto bancario a Piazza Affari , mentre l' indice bancario europeo registra un ribasso più marcato. Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 8.900,...

Siria - Conte : “Liberato Sergio Zanotti. Tra poco in Italia”. Era stato rapito nel 2016 : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la liberazione dell'ostaggio italiano sequestrato tre anni fa.Continua a leggere

Tv e musica online - Italiani poco informati su accesso abbonamenti in Ue : A un anno dall'entrata in vigore delle nuove regole Ue che consentono di accedere anche quando si viaggia in Europa a serie tv, musica, sport o libri online per cui si ha un abbonamento nel proprio Paese, la maggioranza degli italiani ancora non sa di questa possibilità. È quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro condotto tra febbraio e marzo, che scatta la fotografia di italiani meno informati degli altri cittadini europei su ...