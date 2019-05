Internazionali d’Italia Roma 2019 | primo turno qualificazioni femminili Tra le azzurre

Roger Federer ha detto che parteciperà agli Internazionali d’Italia : Il tennista svizzero Roger Federer, numero 3 al mondo nella classifica ATP e uno dei più forti di sempre, ha detto che parteciperà agli Internazionali d’Italia, il più importante torneo di tennis italiano, iniziato oggi a Roma. Federer ha annunciato

Internazionali d’Italia – Federer spiazza tutti - sui social il suo annuncio ufficiale [VIDEO] : Federer ha preso la sua decisione: sui social l’annuncio ufficiale sulla sua presenza agli Internazionali d’Italia Roger Federer aveva detto che avrebbe deciso nel weekend, se partecipare o meno agli Internazionali d’Italia, dopo l’eliminazione di ieri dal torneo ATP di Madrid per mano di Thiem. A meno di 24 ore dalla sua ultima partita nella capitale spagnola, il tennista svizzero ha spiazzato tutti con un annuncio ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - Angelo Binaghi : “Non siamo preoccupati per l’eventuale forfait di Federer” : Il giorno dopo il sorteggio dei tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di tennis, a tenere banco, in campo maschile, è l’eventuale ritiro, a main draw compilato, dell’elvetico Roger Federer che, dopo l’eliminazioni e di ieri a Madrid, non ha ancora deciso se prendere parte al Masters 1000 italiano. Sulla questione interviene il presidente della Federtennis, Angelo Binghi, che sottolinea come anche ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone maschile. Possibile quarto di finale tra Nadal e Thiem : E’ ormai tempo di Internazionali d’Italia al Foro italico di Roma. Quest’anno andrà in scena la 76esima edizione del torneo tennistico più importante del nostro paese, con alcune prime partite di primo turno che si disputeranno già domani. Analizzando il tabellone maschile cominciamo col dire che i quarti di finale, puramente teorici, tra le prime otto teste di serie che usufruiranno di un bye al primo turno, saranno questi, dall’alto in basso ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : il tabellone delle qualificazioni. Presenti 8 azzurri : Cominciano oggi le qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019, quinto Masters 1000 dell’anno, sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Sui campi della parte più densa di sport della Capitale saranno otto gli azzurri a cercare di entrare nel tabellone principale, equamente divisi tra uomini e donne. In particolare, nel settore maschile ci provano Lorenzo Musetti, Riccardo Balzerani, Jacopo Berrettini (fratello di Matteo) e ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : analisi tabellone azzurri. Fabio Fognini e Berrettini se la giocano - non fortunato Cecchinato : Sono ben sette gli italiani presenti nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2019, quinto Masters 1000 della stagione tennistica e ultimo sulla terra rossa. Da Fabio Fognini ad Andrea Basso, andiamo a vedere tutto ciò che ci si può attendere dagli azzurri in questa edizione del torneo che si disputa sui campi del Foro Italico. Fabio Fognini Il ligure, che da lunedì sarà numero 11 del mondo, ritrova Jo-Wilfried Tsonga, antico ...

Tabellone femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : Halep dalla parte di Osaka - Karolina Pliskova con Kvitova : A Roma è andato in scena il sorteggio del Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, torneo WTA Premier 5: le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno, ma nella parte alta, dal lato della numero uno, la nipponica Naomi Osaka, c’è la romena Simona Halep, numero 3, mentre nella parte bassa, con la numero due, la ceca Petra Kvitova, c’è la connazionale Karolina Pliskova, numero 4 dopo il ...

Internazionali d’Italia – Angelique Kerber dà forfait : la tennista tedesca ko per un problema alla caviglia : Angelique Kerber costretta a dare forfait dagli Internazionali d’Italia: la tennista tedesca ko a causa del problema alla caviglia che l’ha costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid Gli Internazionali d’Italia 2019 perdono una fra le protagoniste più attese. Angelique Kerber, tennista tedesca che occupa la 4ª posizione nel ranking mondiale femminile, è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal torneo di Roma. La ...

Tabellone Internazionali d’Italia Roma 2019 : Nadal dalla parte di Federer - Djokovic con Alexander Zverev : Effettuato il sorteggio del Tabellone maschile degli Internazionali d’Italia, torneo ATP Masters 1000: sulla terra rossa di Roma le prime otto teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno, ma dalla parte del numero 1, il serbo Novak Djokovic, ci sarà il numero 4, il tedesco Alexander Zverev, mentre nella parte bassa potrebbero ritrovarsi il numero 3, lo svizzero Roger Federer, ed il numero 2, l’iberico Rafael Nadal. Al primo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - il sorteggio degli italiani : Fognini incrocia Tsonga - Cecchinato pesca De Minaur : Oggi si è svolto il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2019, Masters 1000 di tennis che andrà in scena a Roma dal 12 al 19 maggio. Fabio Fognini ha avuto in sorte il temibile francese Jo-Wilfried Tsonga, un accoppiamento non proprio semplice per il vincitore del torneo di Montecarlo che è stato inserito nello spicchio di tabellone del greco Stefanos Tsitsipas, in quella metà di tabellone figurano anche Roger Federer, Dominic Thiem e ...

Internazionali d’Italia - Tabellone ATP – Sorteggio complicato per Fognini - bene Nadal : il main draw maschile [FOTO] : Sorteggiato il Tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2019: esordio complicato per Fognini contro Tsonga e presente nella parte del main draw fra Tsitsipas e Federer, più agevoli i primi turni di Nadal Tutto pronto per l’edizione 2019 degli Internazionali d’Italia. Il primo atto ufficiale del Masters 1000 di Roma è come sempre il Sorteggio dei tabelloni. Ultimato quello femminile, l’attenzione sul ...

Internazionali d’Italia - Tabellone WTA – Tutte a caccia della Svitolina! Sorride la Cocciaretto : il main draw femminile [FOTO] : Sorteggiato quest’oggi il Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia: percorso complicato per Svitolina, fra le italiane Sorride solo la giovane Elisabetta Cocciaretto Tutto pronto per gli Internazionali d’Italia 2019. Il primo atto ufficiale del Masters 1000 di Roma è il sorteggio femminile, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella splendida cornice del Pietrangeli. ‘Madrine’ d’eccezione ...

Internazionali d’Italia - in tabellone anche la sorpresa Andrea Basso : Andrea Basso in tabellone agli Internazionali d’Italia dopo aver superato anche Sinner nelle pre-qualificazioni del torneo Tanti azzurri in tabellone agli Internazionali d’Italia, in un momento senz’altro florido per quanto concerne il movimento tennistico maschile, un po’ meno per le donne che non avranno ai nastri di partenza neanche Camila Giorgi. Tra gli uomini, oltre ai ben noti Fognini, Cecchinato, Berrettini ...

Internazionali d’Italia – Jannik Sinner nel main draw grazie a Zverev e Seppi : Nonostante la sconfitta contro Andrea Basso nella finale delle pre-qualificazioni, anche Jannik Sinner sarà nel main draw degli Internazionali d’Italia grazie alla vittoria di Zverev su Hurkacz e alla wild card lasciata libera da Seppi Nonostante la sconfitta nella finale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019, Jannik Sinner entra ufficialmente nel main draw del torneo. Il talentuoso 17enne italiano ha ...