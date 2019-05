In Germania un museo dedicato a Terence Hill

ilfogliettone

(Di sabato 11 maggio 2019) Verrà inaugurato oggi a Lommatzsch, in, un. L'attore, al secolo Mario Girotti è considerato un idolo in. La mamma diè di Lommatzsch, e nella cittadina l'attore, che parla perfettamente il tedesco, visse tra il 1943 e il 1947, negli anni della sua infanzia.Allo storico partner ottantenne di Bud Spencer e protagonista di Don Matteo e altre fiction di successo, è stata dedicata una esibizione permanente di due piani che contiene il meglio dei film di cui è stato protagonista, da solo o con Carlo Pedersoli, nome all'anagrafe di Bud Spencer, anche lui amatissimo in. "Il mio cuore è qui, e mi sento onorato", ha detto Mario Girotti in un messaggio inviato alla cittadinanza per scusarsi della sua assenza alla cerimonia. Ci sarà, invece, Thomas Danneberg, che lo doppia in

