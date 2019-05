ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) “Vescovi estiano alla larga da ricchezza e vanità”, tuonò qualche anno fa Papa Francesco. Forse era consapevole dei privilegi clericali, della esistenza dei sacerdoti trader e probabilmente del silenzio (per il Vaticano) delle banche. Partiamo dai privilegi, “dall’abuso di questi, come dice De André, pericoloso gioco sociale”. I Patti Lateranensi sottoscritti nel 1929 dal governo fascistatutt’oggi citati nella Costituzione. Valgono ancora. L’articolo 29 del Concordato equiparò, dal punto di vista tributario, gli enti ecclesiastici agli enti di beneficenza; l’art.20 rese le merci in entrata per la Santa Sede e i suoi uffici esenti da dazi. Ma, continuiamo. Il concordato subì delle modifiche nell’84, la Chiesa trattò sul carattere esclusivo della religione Cattolica per aumentare i privilegi: maggiori esenzioni fiscali e doganali. La Chiesa ha il diritto di percepire ...

TutteLeNotizie : In banca mica so’ fessi? Certi preti sono clienti d’oro e se li tengono stretti - amoginstwit : @LaVerdicchio @DimitarL71 @ciaodom Sono scelte eh... mica c'è nulla di male. Sarà che io ce l'ho da sempre e non ho… - Virgola982 : @semprealtrove @terribile76 @PalisseLa Ma scommetto che hai il conto aggratisse in una banca online, perché tu sei… -