Imen Chatbouri | fermato un sospettato per l’omicidio dell’ex atleta tunisina Ripreso da

(Di sabato 11 maggio 2019) Un uomo è statodalla Polizia perchédi essere l’assassino di, la 37enne extrovata morta la mattina del 2 maggio sulla banchina del Tevere, all’altezza di Ponte Sisto, nel centro di Roma. Secondo le prime informazioni trapelate, a inchiodare ilsarebbero state le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La donna era stata ritrovata senza vita sul Lungotevere dopo essere precipitata dal muraglione alto quasi 20 metri, il 2 maggio. A trovare il cadavere era stata, nella mattinata, una donna che passava lì vicino e che ha subito avvertito la Polizia. Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovatocon indosso vestiti sportivi e, di fianco, la borsa della palestra. Il volto era tumefatto e quasi irriconoscibile, era pieno di sangue. Si attendono ancora gli esiti dell’autopsia per capire ...

