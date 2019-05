huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) La polizia di Napoli fa il tifo per. Una foto pubblicata dal profiloa Questura partenopea mostra ildopo l’del presunto killer che ha.Nello scatto, la squadra mobile e la squadra omicidi appaiono in posa con il questore Antonio De Iesu, che si è congratulato con i suoi uomini per gli arresti dei presunti responsabili’agguato in piazza Nazionale, Armando e Antonio Del Re. Le indagini sono state condotte in collaborazione con i carabinieri grazie al coordinamentoa Procura di Napoli.“Il Questore De Iesu si complimenta con gli uominia #sezioneomicidia #squadramobile partenopea per i fermi eseguiti oggi insieme alle altre Forze di Polizia con il coordinamentoa Procuraa Repubblica. Finito in manette il presunto responsabileria a Piazza Nazionale avvenuta lo scorso ...

alcinx : RT @HuffPostItalia: Il sorriso degli agenti per l'arresto dell'uomo che ha sparato a Noemi - borzi_borzi : RT @HuffPostItalia: Il sorriso degli agenti per l'arresto dell'uomo che ha sparato a Noemi - HuffPostItalia : Il sorriso degli agenti per l'arresto dell'uomo che ha sparato a Noemi -