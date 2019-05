Il sindaco leghista di Pisa come la Contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare | il varo è

Sicilia - il primo sindaco leghista è un carabiniere con l'hobby della politica : Si chiama Anastasio Carrà, è un carabiniere con il pallino della politica ed è il primo sindaco leghista eletto in Sicilia. sindaco della sua Motta Sant'Anastasia, comune del Catanese, per la verità Carrà lo era già e ieri ha ottenuto la riconferma. Ma stavolta chi ...

25 aprile - il sindaco leghista di Finale Emilia evoca il gerarca fascista. L'Anpi scende dal palco : L'ira dei partigiani: "Revisionismo sciagurato". Il Pd e la sinistra: "Una mancanza di rispetto per chi è morto per la nostra libertà"

Il sindaco leghista di Montebelluna 'Canterò Bella Ciao - è un simbolo della nostra storia' : Marzio Favero è un leghista della prima ora: militante del Carroccio fin dal 1995, poi consigliere provinciale e ora sindaco di Montebelluna. Eppure sulle celebrazioni del 25 aprile ha idee molto ...

Il sindaco leghista per il 25 Aprile : Canterò Bella ciao e celebrerò la liberazione dal fascismo : Marzio Favero è uno storico militante della Lega, professore di filosofia, sindaco di Montebelluna e domani, 25 Aprile, ha annunciato la sua partecipazione alle celebrazioni per la festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. "Sono tra gli organizzatori della cerimonia e porterò, come da tradizione, il mio saluto – ha spiegato il sindaco – I valori della democrazia sono stati conquistati attraverso la sofferenza, è nostro ...

Livorno - candidato sindaco leghista lancia il “prima i livornesi” per parcheggi sul lungomare : “Posti riservati e gratuiti” : Prima i livornesi. Anche in auto e nei parcheggi in città. Nella ex Livorno rossa che andrà a votare a maggio, a tramandare il verbo salviniano ci pensa il candidato della Lega, Andrea Romiti: se venisse eletto sindaco il suo primo provvedimento sarebbe quello di introdurre una “lettera L” (come Livorno) per dare la precedenza ai cittadini labronici di parcheggiare sul lungomare rispetto a turisti o residenti in altre città, anche toscane. ...

Lite Salvini-Raggi - leghista : "Roma mai così sporca" | Replica il sindaco : "E' sempre in tv - pensi ai criminali" : Il ministro dell'Interno: "Colpa mia o di un sindaco 5Stelle?". Scontro anche sul debito della Capitale

Monza e Brianza - il sindaco leghista a caccia di spacciatori con il drone : “Serve fare pulizia. Pusher ben organizzati” : Dante Cattaneo è il sindaco leghista di Ceriano Laghetto, comune di 6500 abitanti in provincia di Monza e Brianza circondato dal parco delle Groane, un enorme polmone verde di 8 mila ettari che tocca le province di Monza, Milano e Como. Oltre che per la varietà di fauna e flora che ospita al suo interno, il parco è tristemente noto per essere un centro di spaccio tra i più frequentati della Lombardia. Per combattere il fenomeno il sindaco, ...

La Sicilia sempre più leghista : il sindaco di Chiusa Sclafani passa con Matteo Salvini : La Sicilia sempre più leghista. Il partito di Matteo Salvino miete consensi arruolando sindaci e consiglieri comunali. Gli ultimi ad aderire in ordine di tempo amministrano un piccolo centro in provincia di Palermo, tremila abitanti fra le colline del Corleonese. Sono il sindaco Francesco Di Giorgio e il suo vice, Stefano Sciabica, affiancati dalla giovane […] L'articolo La Sicilia sempre più leghista: il sindaco di Chiusa Sclafani passa ...

Roma - ipotesi sindaco leghista - la Raggi : 'Matteo magna tranquillo' : Scontro Capitale tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e la sindaca grillina Virginia Raggi. Ai microfoni di Rtl 102.5, il vice premier parla ancora una volta di Roma e dei suoi problemi. Per strada, ha spiegato il leader del Carroccio, la gente mi dice "Daje Mattè" e mi chiede se ci potrà mai essere un sindaco leghista. I social, come al solito, si sono scatenati e anche la Raggi ha colto l'occasione per "affondare il colpo". Un sindaco ...

Salvini pregusta un sindaco leghista nella Capitale : "I romani mi dicono Daje!". M5S : "Matteo magna tranquillo" : "Roma è una città complicata da governare, è immensa. Ha bisogno di un'attenzione quotidiana. Quando ho due minuti preferisco comunque fare due passi per la città, tra la vita reale e i romani che mi dicono 'Daje Mattè!'". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini al quale, intervistato a Rtl 102.5, al quale è stata riproposta la domanda se Roma avrà mai un sindaco leghista che ieri ...

Tonno e cracker alla bimba a mensa - Panella contro il sindaco leghista : "Ma ha dieci anni..." : I genitori non pagano i buoni pasto della mensa e a loro figlia, a scuola, viene data da mangiare una scatoletta di Tonno e un pacchetto di cracker. Succede alle elementari di Minerbe, piccolo comune in provincia di Verona, dove è sindaco il leghista Andrea Girardi.Il primo cittadino del Carroccio, al centro delle polemiche, è stato ospite di Tagadà su La7, dove si è difeso dalle accuse di aver discriminato la bambina, figlia di due genitori ...