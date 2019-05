Il Segreto | spoiler spagnoli | Isaac preoccupato per il grave stato di salute di Elsa

Il Segreto - spoiler : la Laguna lascia Isaac - un attentato rovina le nozze di Fernando : Finalmente nelle prossime puntate spagnole del famoso sceneggiato “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, uno storico personaggio farà un grande passo. Si tratta di Fernando Mesia che la prossima settimana convolerà a nozze con la sua nuova fidanzata Maria Elena. Sfortunatamente il figlio del defunto Olmo, dopo aver coronato il suo sogno d’amore, rimarrà vedovo a causa dell’esplosione improvvisa di una bomba: ...

Il Segreto - spoiler 11 e 12 maggio : Elsa accetta l'aiuto di Isaac - Mauricio sospettoso : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e riguardanti nello specifico ciò che accadrà a Puente Viejo negli episodi in onda sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2019. Molte le novità e i colpi di scena che appassioneranno i fan della telenovela iberica anche in questo fine settimana e dove vedremo che Elsa, dopo essersi rifugiata temporaneamente in una baracca, accetterà l'aiuto offertole da Isaac, andando a vivere sotto il suo ...

Spoiler Il Segreto : Elsa sviene durante un litigio con Antolina : Gli Spoiler della nota telenovela Il Segreto, riguardanti le puntate che verranno trasmesse da domenica 12 a sabato 18 maggio, riservano molte curiosità per i fan che seguono la serie spagnola. Nei prossimi appuntamenti televisivi, Antolina avvelenerà il latte di Elsa. Quest'ultima si sentirà poi notevolmente spossata e stanca, ma inizialmente non penserà a nulla di ‘strano'. Successivamente Elsa inizierà a rovistare tra gli averi di Antolina e ...

Spoiler Il Segreto : Marcela apprende che sua figlia Camelia ha una grave malattia : Nuovo spazio sul popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo che non smette di stupire. Nella puntata numero 1.991, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Marcela Del Molino e Matias Castaneda verranno scossi da una bruttissima notizia. Il nuovo medico Alvaro Fernandez metterà al corrente la nuora di Emilia delle pessime condizioni di salute della figlia Camelia. Marcela, dopo essere guarita ...

Il Segreto - spoiler dal 12 fino al 18 maggio : Francisca potrebbe essere viva : Il Segreto, la popolarissima telenovela spagnola che va in onda dal 2011 in Spagna e dal 2013 in Italia, come di consueto, regala retroscena interessanti che entusiasmano gli appassionati di questa soap iberica. Gli spoiler per le puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di Francisca Montenegro, che potrebbe essere viva. Questa indiscrezione verrà alla luce direttamente da un discorso tra Mauricio e Raimundo, nel corso del quale il ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Isaac minaccia la moglie di farla arrestare : Finalmente ci sarà la resa dei conti tra due personaggi nei prossimi episodi iberici dello sceneggiato “Il Segreto”. Nei capitoli che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” dal 6 al 10 maggio 2019, Isaac dopo aver appreso grazie alle autorità che Elsa Laguna ha rischiato di essere uccisa dalla sua compagna di cella per ordine di Antolina, perderà le staffe. Il falegname si servirà del decesso del cognato Jesus per ...

Il Segreto - spoiler spagnoli dal 6 al 10 maggio : Severo prepara una bomba : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni dell'amatissima soap Il Segreto che, nelle trame iberiche in onda dal 6 al 10 maggio, vedono come protagonisti centrali non solo Severo e la sua guerra senza fine con Molero ma anche Isaac. Il Guerrero, infatti, viene informato dal medico del carcere che la situazione di Elsa è grave a causa di un'aggressione mirata contro di lei messa in atto da un uomo pagato da Antolina. Isaac è disperato per la sua ...

Il Segreto - spoiler : Isaac consuma le nozze con Antolina - la Laguna al servizio dei malati : Nuovi colpi di scena in arrivano nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Se Antolina e Isaac riusciranno a consumare finalmente le nozze, Elsa Laguna prenderà servizio al lazzaretto insieme al dottor Alvaro. Il Segreto: l'aborto di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, inerenti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sul triangolo amoroso formato da Isaac, Antolina e ...

Il Segreto spoiler : notte di passione tra Isaac e la moglie - Alvaro si scusa con Elsa : Il nuovo protagonista Isaac Guerrero della popolare serie televisiva “Il Segreto” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, nelle puntate che sono andate in onda in Spagna lo scorso gennaio ha fatto un grande passo. Nei capitoli che il pubblico italiano avrà modo di vedere sulla rete ammiraglia tra un po' di tempo, per via della differenza di trasmissione nostrana e spagnola, Antolina dopo aver creato un’atmosfera romantica, convincerà il ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo Castro torna a Puente Viejo - poi abbandona Maria : Nelle prossime puntate della nota soap opera spagnola Il Segreto, in onda su Canale 5, ci saranno diverse novità interessanti. Alcuni Spoiler riguardano Gonzalo Castro, interpretato dall'attore Jordi Coll, il quale tornerà a Puente Viejo dopo molto tempo per assicurarsi delle condizioni di salute dei figli Beltran ed Esperanza, i quali hanno avuto un incidente in automobile. In seguito Maria Castañeda non sarà molto disponibile nei confronti di ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Severo vuole costruire una bomba - Elsa ha una grave malattia : Sorprendenti novità arrivano dalle puntate de Il Segreto, in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna. Se Severo avrà intenzione di costruire una bomba, Donna Francisca scoprirà che Fernando rimarrà a Puente Viejo insieme a Maria Elena. Infine Isaac apprenderà che Elsa è molto malata. Il Segreto: Isaac ricatta Antolina Le anticipazioni de Il Segreto in onda dal 6 al 10 maggio in Spagna, raccontano che Isaac scoprirà che la moglie potrebbe aver comprato ...

Il Segreto spoiler : giunge la richiesta di riscatto per i Castaneda - Elsa lascia il paese : Nuovo appuntamento con le anticipazioni de "Il Segreto" relative alla settimana che va da domenica 5 a sabato 11 maggio. La soap ideata da Aurora Guerra continuerà ad andare in onda su Canale 5 alle 16:20 circa, mentre il martedì si rinnova l'appuntamento serale su Rete 4. Nei prossimi episodi ci saranno diversi colpi di scena, a partire dalla vicenda di Elsa che, dopo essersi accollata le responsabilità del furto presso la locanda di Matias e ...

Il Segreto spoiler all'11 maggio : Antolina 'schiavizza' Elsa - Prudencio spia Maria : Anticipazioni de Il Segreto ricche di colpi di scena. Nelle puntate dal 5 all'11 maggio, Antolina tratterà come una schiava Elsa, quest'ultima è stata rinnegata dagli abitanti di Puente Viejo. Infine Fernando farà sorvegliare Maria, mentre Julieta si avvicinerà a Pilar. Puente Viejo volta le spalle ad Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate in onda da domenica 5 a sabato 11 maggio, svelano che Elsa deciderà di lasciare Puente ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Elsa in fin di vita - Gracia allontana la figlia da Dolores : La soap opera iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra, stupisce ogni giorno. Le trame degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno dal 29 aprile al 3 maggio 2019, rivelano che Elsa Laguna verrà ritrovata in fin di vita nella sua cella, dopo essere stata picchiata da un’altra detenuta su ordine di Antolina. Gracia Hermosa, ritornata a Puente Viejo soltanto da pochi giorni con la figlia Belen, prenderà le ...