Il Segreto | anticipazioni al 18 maggio | Fernando consegna una foto a Maria

Il Segreto anticipazioni 12 maggio 2019 : Raimundo ha un'amante? : Mauricio sospetta che Raimundo possa avere un'amante e che si incontri con lei nelle cripte. Isaac accoglie in casa Elsa.

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 12 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1949 de Il SEGRETO di domenica 12 maggio 2019: Isaac e Antolina cercano di aiutare Elsa e le offrono ospitalità e lavoro a casa loro. Tutti gli abitanti di Puente Viejko sono molto increduli riguardo a questo gesto. Dopo averci riflettuto, Elsa accetta l’offerta. Severo, Carmelo e Saul vanno di nascosto alla miniera, al fine di prelevare dei campioni come prova che le acque sono inquinate. Per Fernando non è facile ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Elsa non accetta l'ospitalità di Fe - Severo indaga : La programmazione de Il Segreto non conosce pausa, poiché la soap spagnola continua ad andare in onda sette giorni su sette su Canale 5 (con la sola eccezione del martedì sera su Rete 4). La telenovela troverà dunque spazio nella rete ammiraglia Mediaset anche oggi 11 maggio, a partire dalle ore 15:15 circa, ovvero al termine di Una Vita. Le vicende di Puente Viejo proseguiranno poi fino alle ore 16:05 circa, quando lasceranno spazio a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 11 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1948 de Il SEGRETO di sabato 11 maggio 2019: Fe non convince Elsa, che però segue il consiglio di Meliton e si rifugia in un vecchio capanno abbandonato… Raimundo, non cedendo alle insistenze di Maria e Fernando, rifiuta il permesso per vendere le proprietà di Madrid, nonostante tale vendita servirebbe per pagare il riscatto per il rilascio di Alfonso e Emilia. Severo, Carmelo e Saul intendono ispezionare la miniera ...

Il Segreto - il regalo di Fernando a Maria : anticipazioni trame dal 12 al 18 maggio : Nuova settimana, ovviamente tornano anche le storie de Il segreto, l’avvincente soap opera spagnola ambientata a Puente Viejo. Le nuove puntate vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5. Attenzione: la domenica l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20, mentre sabato si parte alle 15.10. Di seguito le anticipazioni sulle trame dei vari episodi della settimana. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: ...

Il Segreto anticipazioni 11 maggio 2019 : La strana scelta di Raimundo Ulloa : Raimundo decide di non vendere le proprietà di Francisca e quindi di non pagare il riscatto di Emilia e Alfonso.

Il Segreto anticipazioni : MARIA chiede a FERNANDO di restare a Puente Viejo! : Il soggiorno di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) a Puente Viejo durerà più del previsto e, come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, il ragazzo continuerà ad essere un personaggio fondamentale nelle prossime storyline de Il Segreto. Le anticipazioni indicano che FERNANDO salverà la vita dei piccoli Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina), rimasti coinvolti in un incidente automobilistico, e che proprio per questo rischierà di ...

Il Segreto anticipazioni 10 maggio 2019 : Qual è il piano di Fernando per salvare Emilia e Alfonso? : Fernando comunica a Raimundo di avere un piano per salvare Emilia e Alfonso ma l'Ulloa continua a non fidarsi di lui.

Il Segreto - anticipazioni fino al 18 maggio : Mauricio e Raimundo parlano di Francisca : Le anticipazioni della popolarissima soap opera Il Segreto, riferite alle puntate che vedremo sulle reti del ''biscione'' Mediaset da domenica 12 fino al 18 maggio, come di consueto regalano colpi di scena entusiasmanti per i tantissimi appassionati della telenovela iberica. Nel dettaglio, nelle prossime puntate Mauricio e Raimundo parleranno della "diabolica" Francisca Montenegro, lasciando intendere che quest'ultima sia viva e si nasconda ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina avvelena il latte della Laguna : La nota soap opera Il Segreto riserva diverse ed esaltanti novità. In merito alle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio, alcune anticipazioni interessano Mauricio, il quale confesserà a Raimundo che l'ignota 'Lei', nascosta nelle catacombe della villa, in realtà è ancora viva. Nel frattempo Antolina tratterà Elsa come una serva. Poi la Laguna si recherà da Consuelo per chiederle un chiarimento. In seguito Julieta sarà convinta di aver ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Francisca prega Maria di perdonarla : Dopo l'incidente di Esperanza e Beltran, Francisca e Maria, sono sempre più vicine. Ora la Montenegro spera nel perdono!

Il Segreto anticipazioni : problemi di salute per CAMELIA : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto vi abbiamo parlato di un’epidemia di varicella che colpirà alcuni degli abitanti di Puente Viejo e tra gli ammalati ci saranno anche Marcela (Paula Ballesteros) e la piccola CAMELIA. La storyline, ovviamente, si arricchirà di una serie di imprevisti… talvolta anche spiacevoli! Spoiler Il Segreto: Marcela è fuori pericolo Che cosa succederà? Come prima ...

Il Segreto anticipazioni 10 maggio 2019 : Il piano di Fernando per salvare Emilia e Alfonso : Fernando comunica a Raimundo di avere un piano per salvare Emilia e Alfonso ma l'Ulloa continua a non fidarsi di lui.

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Isaac fa l'amore con Antolina : Certo che l'aborto sia stato causato da Elsa, Isaac decide di cancellarla dalla sua vita e di diventare un buon marito per Antolina.