Il ritratto in stile Gomorra dell' uomo che ha ferito Noemi

(Di sabato 11 maggio 2019) “Guai a sottovalutarmi”, scrive Armando Del Re sul suo profilo Facebook. Figlio del capopiazzao spaccio del clan Di Lauro, il 29enne che avrebbela piccoladurante l’agguato di camorrao scorso 3 maggio a Napoli. Oggi Il Mattino ricostruisce il profilo.“Ricorda non mi sottovalutare mai, che io sarò sempre un passo avanti rispetto a te”. “Per avere qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto”. Queste ed altre perle di saggezza campeggiano sul profilo Facebook di Armando Del Re... Un profilo aperto al pubblico dal quale compaiono le scene di una vita trascorsa assieme alla moglie e ai quattro figli, che ieri è stato letteralmente inondato di insulti da parte del popolo del web.Insomma, il profilo del 29enne somiglierebbe molto a quello di una sceneggiatura in...

