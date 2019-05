Il presidente della Rai | Foa visita il museo del cioccolato di Modica

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Finale Coppa Italia – Il presidente della Repubblica riceve le squadre alla vigilia della sfida : Calcio, Finale di Coppa Italia: squadre dal Presidente della Repubblica alla vigilia della sfida Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà una rappresentanza delle squadre di Atalanta e Lazio in vista della Finale di Tim Cup. La cerimonia è stata fissata per martedì 14 maggio al Palazzo del Quirinale, con inizio alle 16.00. Le squadre saranno accompagnate dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal Presidente della ...

Clima e ambiente - vicino alla causa il presidente della camera Fico : “dobbiamo lavorare in rete insieme” : Vicinanza nella causa per la salvaguardia dell’ambiente, da parte del presidente della camera Roberto Fico che esorta ognuno a fare la sua parte e cambiare le proprie abitudini quotidiane, a partire da istituzioni e politica che si impegnano in prima linea. “Sono davvero contento di essere stato stamattina al Villaggio dell’educazione ambientale che i ministeri dell’ambiente e dell’Istruzione, insieme al Comune di ...

Juventus - il presidente della Lazio Lotito potrebbe dare l'ok per Milinkovic-Savic : In attesa di conoscere l'esito dell'incontro che si terrà a giorni fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza sta già preparando le strategie di mercato per accrescere ulteriormente la qualità della rosa in vista della prossima stagione. Oltre agli acquisti, in casa bianconera potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, e al momento tra i candidati all'addio alla "Vecchia ...

presidente Al Sisi ricordi la promessa : consegni i colpevoli della fine di Giulio : Buongiorno Presidente Al Sisi, siamo i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo. A marzo di tre anni fa sulle pagine di questo giornale Lei si ...

Il presidente della corte d'Appello di Napoli : "Migliaia di condannati liberi. Ci serve personale e ci mandano barellieri" : Quando Salvini dice che in giro per Napoli ci sono 12mila condannati liberi “ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è il presidente della corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al ...

Mario Mega è il nuovo presidente della Autorità di Sistema Portuale dello Stretto : ... l'Autorità potrà operare per garantire il giusto rilancio ai porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, che le fanno capo, e lo sviluppo dell'economia dell'area ...

Roberto Li Gioi - M5S - : «Il presidente della Regione Solinas e l'assessore competente intervengano immediatamente sulla discarica comunale di ... : ... e quali iniziative intendano adottare per ridurre il volume dei rifiuti che devono essere conferiti nelle discariche della Sardegna, applicando i canoni dell'economia circolare, come definiti nelle ...

Universiade Napoli 2019 - Manuela Di Centa eletta testimonial della manifestazione : “Ringrazio il presidente De Luca per l’opportunità” : Mancano poco meno di due mesi all’inizio delle prossime Universiadi estive, che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio a Napoli. La città campana è stata scelta come località ospitante della manifestazione il 5 febbraio 2016 e, dopo tre anni molto intensi sul piano dell’organizzazione dell’evento, il momento tanto atteso sta per arrivare. Per questo evento sono stati scelti diversi campioni-testimonial della prossima Universiade ...

Incontro tra Leghe europee e il Comitato esecutivo Uefa - il presidente della Liga Tebas : “non ci sono grosse novità” : Nelle ultime ore è andato in scena un Incontro a Nyon tra i rappresentati delle Leghe europee e il Comitato esecutivo Uefa, non sono emerse grosse novità come dichiarato dal presidente della Liga spagnola Javier Tebas. “Il progetto è simile a quello su cui lavora l’Eca, per me non ci sono state novità e non è stato preso in considerazione il lavoro svolto ieri a Madrid dove si sono riuniti 244 club”, ha spiegato Tebas ...

74 giorni dopo il voto - 34 dopo l'insediamento e la nomina dei primi 5 assessori - questa mattina il presidente della Regione ha ... : ... Quirico Sanna, PSd'Az,, assessore degli Enti locali e Urbanistica; Andrea Biancareddu, Udc,, assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; Giorgio Todde, ...

Michele Anzaldi : "Imbarazzante lettera della Rai sul conflitto d'interessi del presidente Foa" : “La Rai ha inviato alla commissione di Vigilanza una lettera imbarazzante con informazioni sballate e fuorvianti, pur di difendere l’indifendibile conflitto di interessi di Foa. Perché l’amministratore delegato Salini si è prestato a questa indegna sceneggiata? Chi lo consiglia così malamente? Il doppio incarico di Foa con la presidenza di Rai Com è contro la legge. La lettera della Rai cita alcuni ...

Il presidente della Regione Lombardia è indagato per abuso d'ufficio : È indagato per abuso d'ufficio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore lombardo Attilio Fontana è indagato per abuso d’ufficio nella maxi inchiesta della Dda di Milano che ieri ha portato a 43 misure cautelari. Lo riporta stamani il Corriere della sera e la notizia è stata confermata stamani da fonti qualificate.La contestazione riguarda la nomina del suo ‘socio di studio’ Luca Marsico a un incarico in Regione ...

«Sono dei vampiri». Nelle intercettazioni anche un tentativo di corruzione (respinto) del presidente della Lombardia Attilio Fontana : «Sentivi le vibrazioni quando facevi quell’ipotesi...ho vista la zanna che...tac! è venuta fuori come un vampiro, cacchiarola...mamma mia sono tremendi...» Dei vampiri....