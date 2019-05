Il Pianeta Rosso tra passato e presente | scoperto nuovo ciclo dell’acqua su Marte

Marte : cartoline di albe e tramonti blu sul Pianeta Rosso [GALLERY] : La missione InSight della NASA ha inviato alla Terra cartoline di albe e tramonti su Marte. In alcune immagini viene mostrato come apparirebbe il paesaggio se venisse osservato dall’occhio umano (i tramonti sul Pianeta Rosso, come già rivelato da Curiosity, colorano il cielo di blu) ed inoltre si può notare che il disco solare appare più piccolo, pari a circa due terzi delle dimensioni a cui siamo abituati sulla Terra. Il lander ha ...

La Cina apre la “Marte Base 1” nel deserto del Gobi per offrire un “tour” sul Pianeta Rosso [FOTO] : Nel mezzo del nulla del deserto del Gobi si trova un “campo Base” marziano che invece di ospitare astronauti in preparazione per la vita sul Pianeta Rosso, è pieno di adolescenti. Circondata dalle aride colline della provincia nordoccidentale cinese di Gansu, la Marte Base 1 ha aperto al pubblico con l’obiettivo di esporre gli adolescenti e presto anche i turisti a come potrebbe essere la vita su Marte. L’inaugurazione della struttura arriva ...

Spazio : “censimento” dei fiumi su Marte - si scava nel passato del Pianeta Rosso : Un team di ricercatori dell’Università di Chicago, guidati da Edwin Kite, hanno condotto uno studio su Marte, i cui risultati sono stati pubblicati su “Science Advances“: la ricerca ha rilevato che i grandi fiumi hanno continuato a scorrere sul Pianeta Rosso per un periodo più lungo del previsto, fino a un miliardo di anni fa. Il gruppo ha realizzato una sorta di “censimento“, analizzando le immagini satellitari di ...

Marte : Cassis “cattura” il lander NASA InSight - un puntino luminoso sul Pianeta Rosso : Cassis ha catturato un’immagine del lander NASA InSight sulla superficie di Marte. Il Colour and Stereo Surface Imaging System è la camera italiana realizzata per acquisire immagini ad alta risoluzione di Marte ed è uno degli strumenti a bordo del Trace Gas Orbiter (Tgo) della missione Esa ExoMars, in orbita intorno al Pianeta Rosso dall’ottobre del 2016. L’immagine – la prima di un lander NASA catturato da uno strumento europeo – raffigura ...

Sul Pianeta Rosso arriverà il primo elicottero fuori dalla Terra : Con il rover della missione americana Mars 2020 si prepara a sbarcare su Marte anche il primo elicottero progettato per volare su un altro Pianeta. Lo ha annunciato la Nasa nel corso di una conferenza ...