Il fidanzato perfetto per ogni segno zodiacale

vanityfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Ariete (21 marzo -19 aprile)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscireCon chi non uscireToro (20 aprile - 20 maggio)Con chi uscireCancroCon chi non uscireCon chi non uscireGemelli (21 maggio - 20 giugno)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscireCon chi non uscireCancro (21 giugno - 22 luglio)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscireCon chi non uscireLeone (23 luglio – 22 agosto)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscire:CapricornoVergine (23 agosto – 22 settembre)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscireCon chi non uscireBilancia (23 settembre – 22 ottobre)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscireCon chi non uscireScorpione (23 ottobre - 21 novembre)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscireCon chi non uscireSagittario (22 novembre - 21 dicembre)Con chi uscireCon chi uscireCon chi non uscire:Con chi non uscireCapricorno (22 dicembre - 19 gennaio)Con chi ...

sohugmelouis : RT @herosmynewlv: A volte mi chiedo dove sia andato a farsi fottere il romanticismo? Indicazione per il mio futuro fidanzato: L'appuntamen… - herosmynewlv : A volte mi chiedo dove sia andato a farsi fottere il romanticismo? Indicazione per il mio futuro fidanzato: L'appu… - giovanniproto67 : RT @mardymustikka: @t_tonii @MarcoCantamessa Ha mai provato a cercare lavoro da perfetto sconosciuto, nonostante un CV decente? Si è mai se… -