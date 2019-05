Hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | pessimo esordio dell’Italia battuta 9-0 dalla Svizzera

LIVE Italia-Svizzera 0-9 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri demoliti dagli elvetici : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera 0-7 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli elvetici colpiscono ancora : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera 0-6 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : prime due frazioni di gioco a senso unico : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera 0-6 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli elvetici non si fermano più : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera 0-5 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : pokerissimo elvetico - azzurri in confusione : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera 0-4 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri dominati dagli elvetici nel primo periodo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-2. Gran partenza degli elvetici - azzurri sotto assedio : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1. Kevin Fiala apre subito le marcature : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

LIVE Italia-Svizzera Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : debutto di fuoco per gli azzurri : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, prima giornata dei Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio. Quello di oggi sarà un esordio tutt’altro che semplice per i nostri azzurri, i quali si troveranno di fronte i vice-campioni del Mondo. Gli elvetici hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo anche in questa edizione, quindi vorranno partire con il piede giusto. Nonostante il match sembri ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vince facile la Russia - cadono a sorpresa USA - Canada e Svezia : Prima giornata dei Mondiali 2019 di Hockey ghiaccio di Top Division di Slovacchia quanto mai intensa e ricca di colpi di scena. Tre grandi favorite come USA, Canada e Svezia, infatti, cadono sotto i colpi di Slovacchia, Finlandia e Repubblica Ceca, mentre la Russia schianta la Norvegia. Andiamo, quindi, a vedere cosa è successo sul ghiaccio di Kosice e Bratislava in questo venerdì. FINLANDIA-Canada 3-1 Nel Gruppo A (che si disputa alla Steel ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la temibile Svizzera per iniziare con il piede giusto : Inizia ufficialmente il Mondiale 2019 di Hockey ghiaccio di Top Division anche per l’Italia. Dopo i primi match disputati nella giornata odierna, domani alle ore 12.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava tocca a noi, contro la temibile Svizzera. Un esordio tutt’altro che morbido per i ragazzi di coach Clayton Beddoes che se la dovranno vedere con i rosso-crociati reduci dalla medaglia d’argento di un anno fa. La Svizzera è ...

Italia-Svizzera - Mondiali Hockey ghiaccio 2019 : programma - orario - tv e streaming : Si incomincia! L’Italia è pronta per il suo esordio nei campionati Mondiali 2019 di hockey ghiaccio di Top Division. Gli Azzurri di coach Clayton Beddoes inizieranno domani, sabato 11 maggio, il loro cammino sfidando la Svizzera, una delle rivali più temibili del Girone B, alle ore 12.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava. La Nazionale italiana di hockey ghiaccio ha davanti sette incontri che andranno giocati tutti al massimo delle ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Corsa sull’Austria per evitare la retrocessione : Non sarà una impresa semplice, per l’Italia, evitare la retrocessione in Prima Divisione, visto il proprio girone dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 che stanno per prendere il via in Slovacchia. Gli Azzurri di coach Clayton Beddoes, infatti, sono inseriti nel raggruppamento B, quello che giocherà i propri match a Bratislava. La squadra da battere, ovviamente, sarà la Svezia campione in carica (la Nazionale delle Tre Corone ha nel suo ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : obiettivo salvezza per l’Italia. Il regolamento della manifestazione : Siamo ormai ai nastri di partenza della massima kermesse per quanto riguarda le Nazionali di Hockey ghiaccio in questo 2019. Tutto è pronto, infatti, in Slovacchia, tra Bratislava (Ondrej Nepela Arena) e Kosice (Steel Arena) per i Mondiali di Top Division che si disputeranno tra il 10 ed il 26 maggio nella Nazione centro-europea. Chi succederà, quindi, alla Svezia campione in carica? La domanda è importante, visto il panorama delle squadre ...