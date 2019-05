Ho sessantatré anni | lei ventidue | ecco quello che la gente non capisce del nostro

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Col senno di poi, non riesco neanche a credere di averle scritto quando tutto ha avuto inizio. A sessant’suonati, ormai ero in pensione e avevo lasciato la familiarità rassicurante del Canada per trasferirmi nella Repubblica Dominicana, avevo lasciato molte responsabilità ai miei figli, ormai adulti, e avevo divorziato da mia moglie più di treprima.Dopo aver adottato già otto cani randagi per le strade di Puerto Plata, stavo spulciando la pagina Facebook di un rifugio per animali a cui avevo fatto una donazione, quando mi saltò all’occhio il suo post. Benché Alex avesse solo vent’e vivesse negli Stati Uniti, le inviai un messaggio. E benché io avessi ...

